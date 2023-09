Big data e IA tornam as frotas mais conectadas, eficientes e sustentáveis

Com a flutuação constante dos preços dos combustíveis e o alto volume de emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa (GEE), a gestão eficiente do consumo de diesel e gasolina torna-se uma preocupação crítica para os gestores de frota e de cadeias de suprimentos.

Com base na última atualização publicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), desde agosto, o preço médio do diesel no Brasil é R$ 4,94 por litro, enquanto o óleo diesel S10 tem o preço médio de R$ 5,00.

Somado a isso, o volume de emissões GEE no Brasil aumentou 40% desde 2010 de acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões, criado pelo Observatório do Clima ─ sendo o setor de transporte um dos responsáveis por essa alta.

Nesse cenário, a telemática emerge como uma solução de tecnologia avançada para conectar frotas, identificar desperdícios e otimizar a eficiência das operações logísticas, oferecendo insights valiosos para reduzir os custos de combustível e alavancar estratégias mais sustentáveis.

A Geotab, líder mundial em transporte conectado e telemática, ajuda nesta missão, atendendo mais de 47 mil clientes em 165 países ─ incluindo o Brasil. A companhia tem a sustentabilidade como um de seus pilares essenciais e fornece soluções inteligentes de big data e inteligência artificial para ajudar os gestores de frota a traçarem estratégias mais verdes e eficientes.

“Dimensionar os recursos da frota, medir o consumo de combustível, reduzir a quilometragem percorrida e considerar o uso de fontes alternativas são essenciais para uma gestão eficiente. Na Geotab, ajudamos os clientes a atingirem esses objetivos com soluções que fornecem insights valiosos por meio da coleta e análise de dados”, comenta Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab para o Brasil.

Inteligência de dados para uma gestão eficiente

Uma pesquisa feita pelo The IBM Institute for Business Value, com 3 mil CEOs de mais de 30 países de diferentes setores, mostra que embora esses líderes identifiquem produtividade e lucratividade como sua principal prioridade, a sustentabilidade ainda está entre os seus maiores desafios.

O levantamento também revela que 95% das organizações têm propostas ESG em andamento, mas apenas 10% delas fizeram progressos significativos em relação ao cumprimento de metas. Parte disso, dizem os executivos, se deve a problemas relacionados a uma estratégia ineficiente de dados.

Para os gestores de frota que desejam aumentar os resultados de eficiência e sustentabilidade, é essencial que se estabeleça, inicialmente, os objetivos, métricas e responsabilidades que irão guiar a implementação da gestão de dados.

Ao contar com informações precisas sobre a operação, torna-se possível tomar decisões mais assertivas e eficazes, visando a otimização dos processos, que impactam a redução do consumo de combustível, a minimização do desgaste dos veículos e a definição de rotas mais precisas.

Inteligência de dados para uma gestão sustentável

Essa economia de recursos não apenas impacta positivamente o aspecto financeiro como também o ambiental, uma vez que a redução da quilometragem percorrida resulta em uma diminuição na pegada de carbono, com menos emissões de CO2 sendo lançadas na atmosfera a cada deslocamento.

A inteligência de dados da Geotab oferece uma variedade de ferramentas para monitorar as operações e otimizar o consumo de combustível, avaliando aspectos da frota, como: tempo ocioso dos veículos com o motor ligado, atitudes de condução agressiva (excesso de velocidade, aceleração brusca e frenagem abrupta), relatórios de abastecimento de combustível, controle de manutenções entre outros.

A telemática também desempenha um papel fundamental na transição para frotas elétricas, fornecendo dados para melhorar a eficiência operacional dos veículos elétricos (VEs). Em sua plataforma, a Geotab está habilitada a atender mais de 300 marcas e modelos de VEs, ajudando os gerentes a tomarem decisões estratégicas e fundamentadas.

“Cada insight de dados ajuda a manter os veículos se movimentando com mais eficiência e evita quilômetros e consumo de combustível desnecessários. Para empresas em busca de uma transformação sustentável, o investimento em inovação e a utilização de dados representam o caminho para moldar o futuro da mobilidade conectada”, destaca Canicoba.

Com uma rede que abrange mais de 3,7 milhões de veículos conectados em todo o mundo, gerando diariamente mais de 55 bilhões de pontos de dados, a Geotab tem desempenhado um papel crucial ao fornecer insights poderosos para gestores, influenciando suas decisões. Isso não apenas resulta na redução de custos e no aumento da produtividade, mas também na promoção de frotas mais seguras e na construção de um planeta mais sustentável.