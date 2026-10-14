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Que dia The Neighbourhood toca no Lollapalooza 2027? Veja a data

O festival divulgou nesta quarta-feira, 14, a divisão de atrações por dia da edição de 2027, que celebra 15 anos do Lollapalooza no Brasil

The Neighbourhood: banda se apresenta na 15ª edição do festival no Brasil (Reprodução/Instagram/@thenbhd)

The Neighbourhood: banda se apresenta na 15ª edição do festival no Brasil (Reprodução/Instagram/@thenbhd)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12h25.

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A banda The Neighbourhood está entre as atrações do Lollapalooza Brasil 2027. Nesta quarta-feira, 14, o festival divulgou a divisão dos artistas por dia para a próxima edição, que será realizada em São Paulo entre os dias 19, 20 e 21 de março do ano que vem.

O grupo integra a programação da edição comemorativa de 15 anos do Lollapalooza no Brasil. O line-up completo foi anunciado na quinta-feira, 8.

Em que dia The Neighbourhood toca no Lollapalooza 2027?

The Neighbourhood se apresenta no Lollapalooza Brasil 2027 no domingo, 21 de março.

Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2027?

Os ingressos para a edição de 2027 já estão disponíveis. O público pode optar pelo Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de festival, ou pelo Lolla Day, válido para um dia específico.

As vendas online são realizadas pela Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%. Também é possível comprar ingressos na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.

A entrada social oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. Já a meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei, mediante comprovação.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. Segundo o festival, o desconto é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.

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