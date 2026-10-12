A aposta de US$ 2 bilhões da Bayer para criar a próxima safra de gigantes do agro

A próxima safra que a Bayer quer colher não está apenas no campo. Está também nos laboratórios. A companhia investe cerca de US$ 2 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento agrícola e trabalha para transformar esse orçamento em uma nova geração de produtos capaz de sustentar seu crescimento no agro até o fim da década.

No centro dessa estratégia estão dez projetos que a própria Bayer classifica como “blockbusters”, previstos para chegar ao mercado entre 2025 e 2030. Sete deles são ligados à biotecnologia. E quatro desses projetos biotecnológicos deverão chegar ao Brasil.

“Não há nenhuma empresa na agricultura com dez blockbusters”, disse Michael Graham, head de pesquisa da divisão Crop Science da Bayer, em entrevista à EXAME.

Segundo Graham, o Brasil deixou de ser apenas um destino para tecnologias desenvolvidas no exterior e passou a ter peso na origem da inovação da Bayer. O país é o segundo maior mercado agrícola da companhia.

A mudança aparece na maneira como a Bayer organiza sua pesquisa. Em vez de concentrar decisões em estruturas globais e depois adaptar produtos aos mercados locais, a empresa diz estar dando mais peso às demandas identificadas pelas equipes regionais.

No caso brasileiro, isso significa desenvolver tecnologias a partir de problemas encontrados nas lavouras de soja, milho e outras culturas do país.

Graham cita como exemplo uma abordagem já aplicada comercialmente em escala no Brasil que usa simulações e grandes volumes de dados para prever o desempenho de produtos antes de submetê-los a anos de testes convencionais no campo. Na prática, a lógica é reduzir ciclos de desenvolvimento, antecipar decisões e acelerar a chegada de novas soluções ao mercado.

A inteligência artificial está por trás de parte dessa aceleração. Segundo o executivo, praticamente não há hoje decisões relevantes dentro do P&D agrícola da Bayer que não tenham algum grau de apoio da tecnologia.

Na área de melhoramento genético, são cerca de 250 mil decisões por dia apoiadas por inteligência artificial, diz Graham.

O ganho que interessa ao negócio é tempo. Um ciclo de melhoramento que anteriormente poderia levar cinco anos para completar uma geração pode, de acordo com o executivo, ser realizado em quatro meses com as novas ferramentas.

A concentração de sete dos dez projetos considerados blockbusters em biotecnologia mostra onde a Bayer espera encontrar parte relevante de sua próxima onda de crescimento.

Na prática, essa ofensiva também ajuda a renovar o portfólio da divisão Crop Science e a criar novas fontes de receita a partir de sementes, traits e outras tecnologias agrícolas.

O portfólio inclui novas características para sementes, proteção contra insetos e plantas daninhas e tecnologias que buscam elevar a produtividade ou tornar as culturas mais resistentes a condições ambientais adversas.

Uma das apostas citadas por Graham é o chamado milho de baixa estatura. A ideia é desenvolver plantas menores, mais resistentes a ventos e ao acamamento, com maior facilidade para aplicação de defensivos e fertilizantes e possibilidade de aumentar a densidade de plantio.

A tecnologia já chegou comercialmente ao México e está em pesquisa no Brasil. Para Graham, a convergência entre genética, biotecnologia, edição gênica, inteligência artificial, microrganismos e ferramentas digitais deve começar a alterar mais profundamente o portfólio agrícola da empresa a partir da próxima década.

“Não acho que já tenha visto um momento em que tivéssemos a convergência de todas essas tecnologias ao mesmo tempo”, afirmou. O executivo trabalha na área há quase 35 anos.

O passivo da Monsanto

A ofensiva de inovação ocorre enquanto a Bayer ainda administra um dos passivos mais delicados herdados da aquisição da Monsanto: as disputas judiciais envolvendo o glifosato nos Estados Unidos.

Neste ano, a empresa anunciou um acordo de até US$ 7,25 bilhões (R$ 37,9 bilhões) para encerrar reivindicações atuais e futuras relacionadas ao herbicida Roundup, à base de glifosato e alvo de ações que associam o produto a alguns tipos de câncer.

O glifosato, ingrediente ativo do Roundup, é classificado pela Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer como um provável carcinógeno. A Bayer, por outro lado, sustenta que estudos científicos e autorizações regulatórias atestam a segurança do produto.

Parte das ações judiciais relaciona o uso do herbicida ao desenvolvimento de linfoma não Hodgkin. Questionado sobre o impacto desse contencioso nas prioridades de investimento e pesquisa da companhia, Graham procurou separar os dois temas.

Segundo ele, a questão está concentrada sobretudo nos EUA e levou a Bayer a fazer mudanças estratégicas na estrutura dedicada ao negócio de glifosato naquele mercado.

O executivo não indicou que as disputas judiciais tenham provocado uma mudança na estratégia global de P&D agrícola da companhia.