Agro caminha para dívida recorde de US$ 605 bilhões e vira problema para Trump

As eleições de meio de mandato (midterms) nos Estados Unidos devem colocar à prova o apoio dos produtores rurais a Donald Trump em um momento de deterioração das contas do campo. Com uma dívida agrícola que deve alcançar US$ 605,1 bilhões em 2026, diesel 67% mais caro e falências em alta, o setor enfrenta uma crise financeira que pode se transformar em um problema político para a Casa Branca.

Segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o endividamento agrícola deve crescer 4,5% em termos nominais neste ano, atingindo o maior valor da série dos últimos sete anos. Desde 2019, a dívida acumula alta de 44%, em meio à elevação dos custos de produção, aos preços pressionados de algumas commodities e à piora dos indicadores financeiros das propriedades.

O problema para Trump é que essa pressão recai justamente sobre uma de suas bases eleitorais mais fiéis. Em 2024, o republicano recebeu 78% dos votos nos condados cuja economia depende da agricultura. Entre os eleitores rurais, conquistou 69% dos votos, segundo o Pew Research Center.

Agora, a menos de um mês das eleições de novembro, que renovarão as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e cerca de um terço das 100 vagas do Senado, o agravamento das dificuldades financeiras no campo pode se tornar um obstáculo para os dois anos restantes do mandato do presidente.

Em Ohio, um dos principais estados agrícolas do país, o produtor de soja David Schacht enfrenta essa pressão em plena colheita. A alta dos preços do diesel e dos fertilizantes vem comprimindo suas margens, enquanto alguns adubos necessários para o próximo plantio chegaram a dobrar de preço.

Apesar das dificuldades, Schacht afirma que continua apoiando o Partido Republicano. Mas já questiona algumas decisões de Trump, em quem votou na eleição presidencial de 2024.

“Eu votei no Trump, e isso meio que te faz cerrar os dentes. Tipo, o que você está fazendo?”, disse o agricultor em entrevista à AFP.

A insatisfação de Schacht ilustra o dilema enfrentado pelos republicanos às vésperas das eleições. Mesmo entre agricultores que continuam apoiando o partido, o aumento dos custos de produção começa a provocar questionamentos sobre a condução da economia.

O descontentamento ganha peso político em Ohio, onde Schacht vive com a esposa, Lisa. Embora Trump tenha vencido o estado com ampla vantagem em 2024, a região deve concentrar disputas importantes pelo Senado e pela Câmara dos Representantes em novembro.

A situação enfrentada por Schacht reflete um problema mais amplo na agricultura dos Estados Unidos. Segundo o USDA, os passivos dos produtores estão crescendo mais rapidamente do que o valor dos ativos e do patrimônio líquido, sinalizando uma deterioração da capacidade financeira das propriedades.

A dívida imobiliária agrícola deve atingir US$ 399 bilhões em 2026, avanço nominal de 4,6% e de 1,6% descontada a inflação. Já os financiamentos não imobiliários, utilizados principalmente para custear as operações das fazendas, devem alcançar US$ 206,1 bilhões, alta nominal de 4,4% e real de 1,4%.

“A solvência do setor agrícola deverá piorar em 2026 em relação a 2025, com a dívida crescendo a uma taxa mais rápida do que os ativos ou o patrimônio líquido. A solvência mede a capacidade de uma propriedade rural de cumprir suas obrigações de dívida no vencimento”, afirma o USDA.

Um dos indicadores utilizados para medir essa condição é a relação entre dívida e ativos, que deve passar de 13,34% em 2025 para 13,54% em 2026. Quanto maior esse percentual, maior a parcela do patrimônio comprometida com obrigações financeiras.

A pressão também aparece na liquidez das fazendas. O USDA prevê que o capital de giro, recurso disponível para financiar as operações após o pagamento das obrigações de curto prazo, cresça 3,5% nominalmente neste ano, depois de ter recuado 15% em 2025.

A deterioração ocorre em um momento em que os agricultores enfrentam dificuldades para preservar a rentabilidade. Além dos juros elevados e dos preços mais baixos de algumas commodities, a disparada do diesel acrescentou uma nova pressão sobre os custos de produção.

Desde fevereiro, o combustível utilizado para movimentar tratores, colheitadeiras e outros equipamentos ficou mais de 67% mais caro. O aumento atingiu os produtores durante etapas importantes do calendário agrícola, como o plantio e a colheita, quando o consumo tende a ser mais elevado.

Por trás da valorização está a guerra no Oriente Médio, iniciada em fevereiro com a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O conflito atravessou períodos de uso intensivo de máquinas agrícolas e agravou as dificuldades de um setor que já enfrentava os efeitos das tensões comerciais com a China.

“Há agricultores realmente em apuros”, afirmou à AFP Joe Logan, presidente interino da União dos Agricultores de Ohio, ao comentar a preocupação com os preços dos combustíveis.

“A maioria dos agricultores tem vivido no limite da lucratividade”, disse Logan, de 77 anos, que também produz soja, milho e trigo.

Mesmo antes da guerra no Irã, os efeitos da crise já aparecem na estrutura do setor. Em 2025, os pedidos de falência agrícola cresceram 46% em relação ao ano anterior, enquanto o número de propriedades rurais voltou a diminuir.

Segundo relatório do USDA, os Estados Unidos encerraram o ano passado com 1,865 milhão de fazendas, 15 mil a menos do que em 2024.

Guerra comercial e o agro

As dificuldades financeiras também colocam em xeque uma das principais promessas de Trump ao agronegócio americano: proteger os produtores rurais dos efeitos de práticas comerciais consideradas injustas.

Durante a campanha presidencial de 2024, o republicano prometeu à Federação Americana de Bureau de Agricultura (AFBF, na sigla em inglês), principal organização de representação de agricultores, pecuaristas e comunidades rurais do país, presente em mais de 2.800 condados, que combateria barreiras comerciais consideradas por ele “injustas”.

A promessa encontrou apoio em estados agrícolas importantes do Meio-Oeste, como Iowa, maior produtor de milho do país, além de Dakota do Sul, Dakota do Norte e Kansas, onde Trump venceu a eleição presidencial. A exceção foi Illinois, segundo maior produtor de milho americano, que deu a vitória à democrata Kamala Harris.

Na prática, porém, a escalada das disputas comerciais trouxe efeitos adversos para parte do campo. Em 2025, em meio à guerra tarifária contra diversos países, incluindo China e Brasil, os produtores de soja dos Estados Unidos viram as exportações para o mercado chinês recuar de 25 milhões para 12 milhões de toneladas.

Nesse movimento, o Brasil ampliou sua posição como principal fornecedor do grão à China, enquanto os agricultores americanos enfrentavam preços pressionados e maior dificuldade para escoar parte da produção.

A combinação entre custos elevados, endividamento crescente e tensões comerciais ajuda a explicar por que o descontentamento econômico começa a ganhar espaço entre os eleitores rurais.

O desgaste já aparece nas pesquisas de opinião, levantando dúvidas sobre a mobilização de um eleitorado que foi decisivo para a vitória republicana em 2024.

Uma pesquisa AP-KFF realizada em agosto mostrou que 57% dos eleitores rurais desaprovavam a condução da economia por Trump. Mesmo entre os republicanos dessas regiões, 27% manifestaram desaprovação.

O levantamento também identificou uma diferença no entusiasmo eleitoral. Republicanos rurais insatisfeitos com a gestão econômica eram “substancialmente menos propensos” a afirmar que certamente votariam em novembro do que aqueles que aprovavam o governo.

O custo de vida aparece entre as principais preocupações. Três em cada quatro eleitores rurais classificaram o custo de vida em suas comunidades como “razoável” ou “ruim”.

Os sinais de desgaste já haviam surgido meses antes. Uma pesquisa Reuters/Ipsos, realizada em junho, mostrou que a aprovação de Trump entre os americanos rurais havia caído para 50%, o menor nível registrado até então. Apenas 31% aprovavam sua condução da economia.

Para os republicanos, o risco não está necessariamente em perder agricultores para os democratas, mas em ver parte de sua base rural deixar de comparecer às urnas.