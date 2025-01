Receita em moeda estrangeira da Argentina com exportações agrícolas cresce 27% em 2024

A receita em moeda estrangeira da Argentina com as exportações de grãos e derivados chegarão a US$ 25 bilhões em 2024, o que representa um aumento de 27% em relação a 2023, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Grãos (CEC).

“O ano de 2024 foi superior ao ano anterior em termos de receitas, devido a um maior volume de colheita. Os preços internacionais não acompanharam a melhora na produção, caso contrário, os valores totais anuais poderiam ter sido maiores”, informou o relatório de Ciara-Cec, entidades que representam 48% das exportações argentinas.

Em dezembro, as empresas do setor movimentaram US$ 1,966 bilhão, o que representou um aumento de 58% em relação ao mesmo mês de 2023, mas uma queda de 1,6% em relação a novembro de 2024.

“A entrada de moeda estrangeira em dezembro é resultado de um bom ritmo de vendas de grãos pelo produtor, do início da colheita de trigo e cevada, assim como de um sólido programa de moenda de soja para embarques de farelo e óleo de soja”, explicou o relatório.

O complexo oleaginoso-cereal, incluindo o biodiesel e seus derivados, contribuiu com 50,1% do total das exportações da Argentina em 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censo, detalhou o relatório de Ciara-Cec.

O principal produto de exportação da Argentina é o farelo de soja (12% do total), que é um subproduto industrializado gerado por esse complexo agroindustrial, que atualmente tem uma alta capacidade ociosa de cerca de 70%, segundo o relatório.

O segundo produto mais exportado em 2023 foi o milho (11%) e o terceiro foi o óleo de soja (6,9%), lembrou o documento.