Nas vésperas de posse na Venezuela, Milei se encontrará na Argentina com Edmundo González

O presidente da Argentina, Javier Milei, receberá no próximo sábado, em Buenos Aires, Edmundo González Urrutia, adversário de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais realizadas na Venezuela em julho do ano passado, confirmaram esta quinta-feira, 2, à Agência EFE fontes oficiais.

A reunião, que acontecerá quando faltam poucos dias para o início de um novo mandato de governo na Venezuela, será na Casa Rosada, sede do Governo argentino, acrescentaram as fontes consultadas, que não deram mais detalhes da reunião.

Por sua vez, a Assessoria de Comunicação e Imprensa de González Urrutia indicou em um comunicado que o encontro do líder da oposição com Milei marcará o início de uma viagem internacional do opositor venezuelano.

“Neste sábado, 4 de janeiro, o presidente González Urrutia será recebido pelo presidente da República Argentina, Javier Milei. O encontro acontecerá na Casa Rosada”, diz o comunicado, que convida “toda a comunidade venezuelana residente na Argentina” reunir-se às portas da sede do Executivo argentino para “acompanhar” González Urrutia.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) concedeu a vitória nas eleições de julho a Maduro, um resultado questionado pela principal coligação antichavista, a Plataforma Democrática Unitária (PUD), e por grande parte da comunidade internacional.

González Urrutia reiterou que retornará à Venezuela para assumir a presidência de seu país no próximo dia 10. Entretanto, Maduro, que recebeu publicamente o apoio das instituições do Estado, incluindo as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), também insistiu que será empossado como presidente reeleito.