Raízen vende usina de cana Leme por R$ 425 milhões

A Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, anunciou nesta segunda-feira, 12, a venda da usina de cana-de-açúcar Leme por R$ 425 milhões. Os compradores foram a Ferrari Agroindústria S.A. e a Agromen Sementes Agrícolas.

Localizada no polo de Piracicaba (SP), a usina tem capacidade instalada para processar 1,8 milhão de toneladas por safra. A transação inclui, além do ativo industrial, a cessão de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de cana-de-açúcar.

Segundo comunicado da companhia ao mercado, a operação está alinhada com a estratégia de reciclagem do portfólio de ativos, além de contribuir para a redução do endividamento e a busca por eficiência agroindustrial.

A conclusão da venda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).