Azul (AZUL4) no vermelho: ações afundam 14% após balanço, apesar de receita recorde

As ações da Azul (AZUL4) lideram as baixas na B3 nesta quarta-feira, 14, despencando mais de 14% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025.

Apesar de registrar uma receita recorde para o período, a companhia aérea reportou prejuízo ajustado de R$ 1,8 bilhão, frustrando expectativas de mercado e acendendo um alerta sobre sua rentabilidade e liquidez.

O lucro líquido contábil no primeiro trimestre foi de R$ 1,6 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 1,05 bilhão do mesmo período do ano passado. Mas na prática, considerando variações cambiais sobre os resultados, a empresa teve um prejuízo de R$ 1,8 bilhão, alta de 460% nas perdas.

A margem líquida ajustada foi de 33,7%, refletindo o forte impacto das despesas financeiras e do câmbio nas obrigações em dólar.

A receita operacional atingiu um recorde para um primeiro trimestre de R$5,4 bilhões, aumentando 15,3% ano contra ano, um aumento de 2% do esperado pelo mercado, impulsionada principalmente pela otimização da malha aérea.

Apesar do crescimento no faturamento, a companhia aérea destaca que o cenário doméstico afetou as margens e elevaram os custos operacionais.

A desvalorização do real, alta no preço dos combustíveis e inflação persistente levaram a queda do EBITDA em 2,1% ano contra ano, para R$ 1,38 bilhão, com margem de 25,7%, 4,6 pontos menor do que a registrada no primeiro trimestre de 2024. O resultado veio 19% abaixo do esperado pelo JP Morgan e 17% abaixo do consenso de mercado.

Custo foi o destaque negativo

Para o Goldman Sachs, o principal vilão do resultado foi o custo por assento-quilômetro (CASK) sem considerar o combustível, que foi impactado de forma negativa por outras despesas, resultantes de um aumento temporário em operações irregulares, causado por problemas com fabricantes de aeronaves (OEMs) e restrições na cadeia de suprimentos.

Isso elevou custos relacionados a ações legais e compensações a passageiros, como hotel, alimentação e transporte.

O banco ressalta que se a Azul tivesse mantido o mesmo nível de "outras despesas" registrado em 2024, cerca de R$ 380 milhões por trimestre, a margem EBITDA teria sido aproximadamente 6 pontos percentuais maior — ficando em linha com as expectativas. O Goldman Sachs mantém recomendação "neutra", com preço-alvo de 12 meses de R$ 4,60 ou US$ 2,40, com base em um múltiplo-alvo de EV/EBITDA de 4,3 vezes para os próximos 12 meses.

A Azul ampliou sua capacidade assentos-quilômetro oferecidos (ASK) em 15,6% e transportou quase 8 milhões de passageiros, 9,8% a mais que no mesmo período do ano passado. A capacidade internacional cresceu 39,2%, e a Azul encerrou o trimestre com uma frota de 184 aeronaves e 80% da capacidade composta por modelos de nova geração, que consomem menos combustível.

O investimento em modernização reduziu em 2,5% o consumo de combustível por ASK. O tráfego de passageiros (RPK) cresceu 19,4%, com ocupação média de 81,5%, um ganho de 2,6 pontos percentuais.

A companhia aérea destaca o desempenho da Azul Viagens, que aumentou as reservas brutas em 57% na comparação anual, da Azul Cargo, que subiu a receita total em 18%, e o programa de fidelidade que soma quase 19 milhões de membros, com aumento de 12% nos usuários ativos. Essas três operações foram responsáveis por 35% do EBITDA, com mais de R$ 480 milhões em geração de resultado.

Dívida alta

A dívida líquida subiu para R$ 31,35 bilhões, com a alavancagem chegando a 5,2 vezes EBITDA dos últimos 12 meses. A empresa destacou que, considerando a conversão de parte das notas 2029/30, esse índice cairia para 4,4 vezes. A liquidez imediata foi de R$ 2,3 bilhões, o que representa 11,6% da receita dos últimos 12 meses. No trimestre, a Azul captou R$ 3 bilhões via emissão de notas e pagou R$ 4 bilhões em arrendamentos, amortizações e juros.

Como parte da reestruturação anunciada em 2024, a Azul emitiu cerca de 1,75 bilhão de novas ações em abril, incluindo ações ordinárias, preferenciais e ADRs, reduzindo obrigações de dívida e fortalecendo a posição de capital.

O CEO da Azul, John Rodgerson, afirmou que a empresa está “bem posicionada para capturar oportunidades” nos mercados doméstico e internacional.

“Manteremos o foco em otimizar nossa malha para maximizar a rentabilidade, permanecendo atentos na gestão de custos e aprimorando a experiência do cliente”, disse o CEO.