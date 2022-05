Programa EXAME Agro traz as supermáquinas do campo; veja vídeo

O mercado de tratores, colheitadeiras e maquinário em geral para o campo não para de crescer. Este ano, o setor deverá movimentar 100 bilhões de reais quase 20% mais do que em 2021, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Apenas no primeiro trimestre, a indústria de máquinas agrícolas cresceu quase 10%, o dobro da estimativa inicial. O volume de negócios gerado na Agrishow 2022, maior feira do agro do país, realizada no final de abril em Ribeirão Preto (SP), também chamou a atenção: foram movimentados 11,2 bilhões de reais, com foco em equipamentos.

Atentos ao potencial do mercado, grandes empresas do setor, como a John Deere, Case IH e Jacto, vêm reforçando os investimentos em inovação, com tecnologias que estão transformando os equipamentos do campo em supermáquinas. Equipados com sensores, inteligência artificial e sistemas de automação, os novos equipamentos chegam a custar 4 milhões de reais. Os avanços em tecnologia do maquinário do campo são tema deste episódio do programa EXAME Agro. Assista aqui:

"A Case IH está ampliando sua capacidade produtiva e devemos ter mais lançamentos de supermáquinas até o final do ano no país”, diz Rodrigo Alandia, diretor de marketing de produto para a América Latina da Case IH. "O Brasil é um de nossos principais focos, já que o agro brasileiro é um dos mais tecnológicos e promissores do mundo", afirma. A Case IH lançou uma colheitadeira com 16 sensores, capazes de coletar dados da operação e autoregular o sistema — o maquinário proporciona um aumento de 15% na produtividade, segundo a empresa.

Máquinas autônomas

A Jacto, outro grande fabricante do setor, lançou uma plantadeira híbrida, que funciona com motor elétrico e a diesel, e um pulverizador autônomo para a citricultura. O equipamento conta com monitoramento remoto e controle interativo por meio de um console. A John Deere, multinacional de origem americana, também vem investindo fortemente no setor — na Agrishow 2022, apresentou o trator 9r, considerado um dos maiores do mundo.

A supermáquina pesa 21 toneladas e tem mais de 3,6 metros de altura. Outra novidade da marca é um capacete com óculos de realidade aumentada que permite o acesso a informações detalhadas sobre tudo o que acontece no campo em tempo real.

