EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Por que o El Niño pode piorar o cenário da Minerva, segundo o Santander

Fenômeno climático deve elevar custo do gado e pressionar margens da empresa, estima o banco

Minerva Foods: empresa possui plantas na Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia

Minerva Foods: empresa possui plantas na Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 26 de março de 2026 às 06h00.

O Santander vê no clima — mais especificamente no El Niño — um dos principais riscos para o desempenho da Minerva em 2026.

Em relatório publicado nesta quarta-feira, 25, os analistas Guilherme Palhares e Laura Hirata afirmam que a possível volta do fenômeno no segundo semestre pode agravar um cenário já desafiador para a companhia, marcado por custos elevados e um ciclo pecuário desfavorável.

A preocupação não é isolada. No início de março, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) confirmou a projeção da NOAA para um novo episódio do El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial.

No Brasil, os efeitos tendem a ser desiguais: mais chuvas no Sul e, principalmente, seca no Centro-Oeste e no Norte. Como cerca de 57% da capacidade de abate da Minerva — excluindo operações em outros países da América do Sul e no Sul do Brasil — está concentrada nessas regiões, o impacto climático pode ser direto sobre a operação.

É justamente aí que está o ponto central. Segundo o Santander, condições mais secas deterioram as pastagens e forçam o produtor a antecipar o abate.

Esse movimento, embora possa elevar a oferta no curto prazo, é negativo no médio e longo prazo, pois inclui o abate de fêmeas e atrasa a retenção necessária para recompor o rebanho. Sem essa retenção, a oferta de gado segue apertada, sustentando preços elevados por mais tempo.

“O clima mais seco pode levar à piora das condições de pasto, acelerando as taxas de abate e atrasando a recomposição do rebanho”, afirmam os analistas.

Esse efeito climático se soma a um problema já em curso. O banco destaca que ainda não há sinais consistentes de recomposição do rebanho no Brasil.

Mesmo em um momento em que o ciclo pecuário indicaria retenção de fêmeas, o abate segue elevado — acima de 30% —, o que posterga a recuperação da oferta. Na prática, o El Niño pode amplificar esse desequilíbrio.

Historicamente, segundo o relatório, eventos do fenômeno estão associados ao aumento do abate no país e, mais relevante, ao crescimento do descarte de fêmeas nos anos seguintes. Isso prolonga o ciclo de baixa oferta de gado e mantém os preços elevados por mais tempo — e o preço do boi é o principal driver financeiro da Minerva.

O Santander estima que, a cada aumento de R$ 15 por arroba, o EBITDA da companhia pode cair cerca de R$ 800 milhões, considerando câmbio e preços da carne estáveis.

Com o gado mais caro e a oferta restrita, a tendência é de compressão de margens — especialmente em um mercado doméstico que não absorve integralmente os repasses de preços.

“O consumo de carne bovina no Brasil é altamente sensível a preços”, dizem os analistas, o que limita a capacidade de repasse e pode reduzir volumes.

O ciclo pecuário

A leitura do banco é de que o risco climático chega em um momento particularmente delicado.

As ações da Minerva acumulam queda de cerca de 40% desde dezembro de 2025, pressionadas pela valorização do real e pela deterioração do ciclo do gado, enquanto o Ibovespa avançou 10% no período.

Além disso, o próprio setor já sinaliza um ambiente mais difícil. Levantamento da Datagro aponta queda de 7,5% nos abates em 2026, para 38 milhões de cabeças, reflexo direto do estágio atual do ciclo pecuário.

Após um período de abate elevado, como em 2025, a oferta de bezerros diminui, elevando o chamado “ágio da reposição” e incentivando a retenção de fêmeas — movimento que ainda não se consolidou.

Ainda assim, há possíveis fatores de alívio. Um câmbio mais desvalorizado ou um mercado externo mais aquecido tendem a beneficiar a companhia, que tem forte exposição às exportações — cerca de 60% da receita.

O Santander projeta um EBITDA próximo de R$ 5 bilhões em 2026 e mantém preço-alvo de R$ 6,80 para a ação, ante cerca de R$ 3,96 atualmente.

Mesmo assim, o diagnóstico é direto: o El Niño pode não ser a causa do problema, mas tem potencial para aprofundar um ciclo já negativo — e prolongar a pressão sobre custos e resultados.

Do lado da empresa, o tom também é de cautela. Em conversa com analistas na semana passada, o diretor financeiro da Minerva, Edison Ticle, afirmou que 2026 deve ser mais desafiador. “Dependendo do que acontecer, devemos ter um ano de 2026 realmente pior do que em 2025”, disse.

A expectativa é de inflação de custos, com pressão de itens como diesel, energia e frete. “Isso tudo deve fazer a margem em 2026 ser pior que 2025”, afirmou o executivo.

Acompanhe tudo sobre:El NiñoMinerva FoodsCarne bovina

Mais de EXAME Agro

Por que a restrição da Rússia em fertilizantes afeta mais os EUA do que o Brasil

Anvisa proíbe lote de azeite extravirgem Royal por fraude

Etanol de milho e R$ 6 bi em investimentos: os planos do Grupo Potencial até 2030

Com R$ 1,45 bilhão, Frimesa avança em SP para disputar mercado de proteínas

Mais na Exame

Mundo

Irã quer cobrar pedágio no Estreito de Ormuz no 27º dia de guerra

Mercado Imobiliário

Compra de material de construção dispara e indica mais obras em andamento

Mercados

Por que o mercado já age como se a guerra tivesse acabado?

Ciência

O que o câncer em gatos pode ensinar sobre a doença em humanos?