Pesquisadora brasileira da Embrapa é eleita personalidade da Time em 2026

Quem é Maria Angela Hungria

A ênfase dos estudos de Hungria tem sido o aumento da produção e da qualidade dos alimentos por meio da substituição total ou parcial de fertilizantes químicos por microrganismos com propriedades como a fixação biológica de nitrogênio (FBN), técnica que permite que bactérias do solo forneçam esse nutriente essencial às plantas.

O uso de inoculantes com rizóbios e Azospirillum brasilense (bactéria alfa-proteobactéria fixadora de nitrogênio), isolados por Hungria, trouxe ganhos de produtividade que podem dobrar o rendimento de culturas como feijão e soja.

Segundo ela, no início da carreira, havia pouquíssimas pesquisas sobre microbiologia como solução para a fertilidade do solo. Hungria começou estudando rizóbios, um tipo de bactéria que interage com as raízes de leguminosas para fornecer nitrogênio em troca de energia.

A pesquisadora descobriu que a aplicação anual dessa cepa à soja, por meio de inoculante, pode aumentar a produtividade em até 8% em comparação ao uso de fertilizantes sintéticos.

Além disso, Hungria foi a primeira a isolar cepas da bactéria Azospirillum brasilense capazes de melhorar a absorção de nitrogênio e fitormônios.

Hoje, mais de 70 milhões de doses de inoculantes combinados são vendidas e aplicadas em cerca de 15 milhões de hectares no Brasil a cada ano.

“Quando entrei na agronomia, nos anos 1970, tudo era centrado em insumos químicos. Eu acreditava que os biológicos tinham espaço, não só para pequenas hortas, mas para uma agricultura de alta produtividade”, afirmou.

Para a pesquisadora, por muitos anos o conceito predominante era produzir alimentos para acabar com a fome no mundo, mas seu trabalho sempre esteve pautado na produção sustentável.

“Minha abordagem busca ‘produzir mais com menos’ — menos insumos, menos água, menos terra, menos esforço humano e menor impacto ambiental, sempre rumo a uma agricultura regenerativa”, disse.

Segundo a Embrapa, a equipe de pesquisa de Hungria lançou, em 2021, uma tecnologia que permite a redução de 25% na fertilização nitrogenada de cobertura no milho por meio da inoculação com Azospirillum brasilense, gerando benefícios econômicos significativos para os agricultores e impactos ambientais positivos para o país.

Na visão de Hungria, a Embrapa é um dos principais casos de sucesso em pesquisa voltada para a agricultura no país. A cientista destaca que o desenvolvimento de técnicas como o plantio direto revolucionou o agronegócio brasileiro, fazendo o Brasil alcançar o título de “celeiro do mundo”.

“A Embrapa completou 52 anos este ano, e eu já estou na instituição há 43. A Embrapa é, para mim, o maior exemplo de investimento bem-sucedido que gerou alto retorno para o país. Acho isso fantástico”, afirmou.

Atualmente, Hungria é professora na Universidade Estadual do Paraná e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A cientista já publicou mais de 500 artigos e foi reconhecida pela Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro.