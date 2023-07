Janja defende mulheres rurais em reunião com presidente de fundo internacional agrícola

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, ressaltou nesta quinta-feira, 20, o papel das mulheres no meio rural e a importância de políticas públicas que fortaleçam a presença feminina no campo. A fala aconteceu durante reunião com o presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Alvaro Lário, em Brasília.

"Vamos juntos discutir parcerias no desenvolvimento e promoção de iniciativas e tecnologias sociais que transformam a realidade das mulheres do campo, auxiliando no enraizamento de políticas públicas que incentivam o empoderamento feminino", afirmou Janja em postagem nas redes sociais.

Leia também: Como ciência e pesquisa são oportunidades para mulheres no agronegócio

Alvaro Lário está em missão oficial ao Brasil desde o último domingo para visitar projetos apoiados pelo FIDA, que faz parte da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Atualmente, são 13 projetos do órgão no país, que tiveram investimento de US$ 1,18 bilhões para mais de 600 mil famílias que moram na região do semiárido.

Investimento no Brasil

O FIDA anunciou na quarta-feira, 19, um novo investimento de US$ 900 milhões no Brasil.Com a cooperação dos principais cofinanciadores dos projetos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Fundo Verde para o Clima e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), os investimentos podem ultrapassar US$ 900 milhões (aproximadamente R$ 4 bilhões)

Durante esta semana, ele foi a Cabaceiras, na Paraíba, onde se encontrou com agricultores do Procase, um dos projetos apoiados pelo Fundo de Desenvolvimento Agrícola da ONU na cidade. Com o apoio do FIDA, as famílias que vivem no semiárido paraibano passaram a ter maior acesso à água potável e à assistência técnica para a melhoria dos rebanhos.

Leia também: 10 empresárias rurais que você precisa conhecer

“O Brasil mais uma vez colocou a luta contra a pobreza e a fome no topo da agenda política. Isso é essencial em um contexto global em que 2,4 bilhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar moderada ou grave”, afirmou Alvaro Lario, presidente do FIDA.