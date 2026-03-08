O que determina o tamanho dos ovos das galinhas?

Formação do ovo leva cerca de 24 horas e envolve fatores biológicos e ambientais que afetam o peso (Freepik)
Publicado em 8 de março de 2026 às 05h40.
Os consumidores estão acostumados a encontrar os ovos de galinha classificados por tamanho nas prateleiras do mercado. Os tipos e o peso final de cada unidade são resultado de um processo complexo que ocorre dentro do organismo da ave, sendo influenciados pela genética, alimentação e criação.
A idade da galinha também influencia no tamanho dos ovos produzidos.
A formação do ovo ocorre no sistema reprodutor da galinha, em um processo que leva aproximadamente 24 horas.
Tudo começa no ovário, onde o óvulo (gema) é liberado. Em seguida, ele percorre o oviduto, onde recebe clara, membranas e, por fim, a casca.
O formato oval também é consequência do processo biológico para facilitar a passagem dos ovos pela cloaca das galinhas.
Diversos fatores impactam o peso e a dimensão dos ovos.Entre os principais estão:
A idade da galinha é um dos fatores mais evidentes. Galinhas jovens, no início da postura, costumam produzir ovos menores. Com o passar do tempo, o tamanho tende a aumentar.
Isso ocorre porque o sistema reprodutor amadurece e a ave passa a liberar gemas maiores, além de depositar mais clara em cada ciclo.
No mercado brasileiro, os ovos são classificados principalmente por peso.
A padronização facilita a comercialização e segue critérios definidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na Portaria 1244/2025.As categorias mais comuns incluem:
Cada classe corresponde a uma faixa de peso por unidade ou pela média da dúzia. O objetivo é garantir uniformidade para consumidores e para a indústria alimentícia.