O que determina o tamanho dos ovos das galinhas?

Tamanho dos ovos pode variar de acordo com uma combinação que envolve fatores biológicos, nutricionais e ambientais

Formação do ovo leva cerca de 24 horas e envolve fatores biológicos e ambientais que afetam o peso (Freepik)

Gabriela Pessanha

Publicado em 8 de março de 2026 às 05h40.

Os consumidores estão acostumados a encontrar os ovos de galinha classificados por tamanho nas prateleiras do mercado. Os tipos e o peso final de cada unidade são resultado de um processo complexo que ocorre dentro do organismo da ave, sendo influenciados pela genética, alimentação e criação. 

A idade da galinha também influencia no tamanho dos ovos produzidos. 

Como o ovo é formado dentro da galinha?

A formação do ovo ocorre no sistema reprodutor da galinha, em um processo que leva aproximadamente 24 horas.

Tudo começa no ovário, onde o óvulo (gema) é liberado. Em seguida, ele percorre o oviduto, onde recebe clara, membranas e, por fim, a casca.

O formato oval também é consequência do processo biológico para facilitar a passagem dos ovos pela cloaca das galinhas

Fatores que influenciam o tamanho dos ovos

Diversos fatores impactam o peso e a dimensão dos ovos.

Entre os principais estão:
  • Genética da ave - algumas linhagens são selecionadas para produzir ovos maiores;
  • Alimentação - dietas equilibradas em proteína, energia e minerais favorecem ovos maiores;
  • Ambiente e manejo - temperatura, iluminação e estresse influenciam a produção;
  • Saúde da galinha - doenças ou deficiências nutricionais podem reduzir o tamanho.

Por que ovos de galinhas mais velhas costumam ser maiores?

A idade da galinha é um dos fatores mais evidentes. Galinhas jovens, no início da postura, costumam produzir ovos menores. Com o passar do tempo, o tamanho tende a aumentar.

Isso ocorre porque o sistema reprodutor amadurece e a ave passa a liberar gemas maiores, além de depositar mais clara em cada ciclo.

Como funciona a classificação de ovos no mercado

No mercado brasileiro, os ovos são classificados principalmente por peso.

A padronização facilita a comercialização e segue critérios definidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na Portaria 1244/2025.

As categorias mais comuns incluem:
  • Médio - de 38 g a 47,9 g;
  • Grande - de 48 g a 57,9 g;
  • Extra - de 58 g a 67,9 g;
  • Jumbo - acima de 68 g.

Cada classe corresponde a uma faixa de peso por unidade ou pela média da dúzia. O objetivo é garantir uniformidade para consumidores e para a indústria alimentícia.

