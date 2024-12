Mato Grosso deve chegar ao final de 2025 com 4 mil km de rodovias concedidas, afirma Mauro Mendes

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou nesta terça-feira, 10, que espera que o estado encerre 2025 com cerca de 4 mil quilômetros de rodovias concedidos — 2 mil já estão sob a gestão do setor privado. No final de novembro, Mendes informou que, em fevereiro de 2025, seis lotes de rodovias serão concedidos à iniciativa privada, totalizando 2 mil quilômetros.

"A logística desempenha um papel fundamental, e foi por meio de sua melhoria que conseguimos superar a marca de 100 milhões de toneladas [de grãos]. Essa evolução é crucial diante da perspectiva de uma supersafra, consolidando o agronegócio como a principal força da nossa economia", afirmou Mendes durante o Fórum Infraestrutura Cidades e Investimentos EXAME.

Ao todo, os blocos totalizam R$ 7,7 bilhões em investimentos previstos. O Lote 1 abrange 237 km entre Juara e Tapurah, com obras estimadas em R$ 700 milhões.

O Lote 2 é o que demanda maior investimento, com um capex projetado de R$ 1,8 bilhão para o trecho de 418 km entre Nova Mutum e Campo Novo do Parecis.

O Lote 3 cobre 161,3 km entre Cuiabá e Rosário Oeste, com obras avaliadas em R$ 1,2 bilhão, incluindo a duplicação de boa parte das vias. Já o Lote 5 (a numeração não segue uma sequência linear, pois alguns lotes estudados foram incorporados) abrange 308 km entre Paranatinga e Carana, com investimentos de R$ 1,1 bilhão.

O Lote 6, com investimentos significativos de R$ 1,75 bilhão, contempla 634 km entre Campo Verde e Sinop. Por fim, o Lote 8, que cobre 344 km entre Brasnorte e Castanheira, prevê um investimento de R$ 1,08 bilhão. A sessão pública da licitação está marcada para 7 de fevereiro, com entrega das propostas até o dia 4 do mesmo mês.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Logística no agro

Para o governador, o investimento em infraestrutura garante competitividade para o agronegócio do estado — um dos principais produtores de grãos e pecuária do Brasil.

"O Brasil tem muita coisa a se fazer. Precisa retirar o estado, criar marcos regulatórios um ambiente de negócios propícios para o Brasil. Recursos podem ser captados desde que tenham segurança jurídica no país", diz Mendes.

O governador disse que aumentar a capacidade de investimentos demandou um rigoroso ajuste fiscal, para equilibrar receitas e despesas. A medida, diz o governador, permitiu alcançar a capacidade de investir 20% da arrecadação total do estado. "Agora, temos que acertar o calibre desses investimentos no Brasil”, disse Mendes.

A gestão de Mendes implementou um programa abrangente de infraestrutura, que abrange quase 7 mil km de rodovias e inclui a incorporação da estratégica BR-163, com 853 km de extensão. Além disso, as rodovias com viabilidade financeira, após construídas, têm sua gestão transferida para a iniciativa privada, promovendo eficiência e sustentabilidade.

"O Brasil precisa de investimentos que desburocratizem os processos. Pequenas ações podem gerar grandes impactos, tornando o ambiente de negócios mais atrativo para investidores", diz o governador.