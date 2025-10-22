EXAME Agro

Luis Rua, secretário de Comércio Exterior do Mapa, é o entrevistado da EXAME desta quarta

Secretário falará sobre os desafios e oportunidades para o agronegócio brasileiro em tempos de guerra comercial

César H. S. Rezende
Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06h05.

Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 07h21.

Luis Rua: secretário estará ao vivo nesta quarta-feira, 22, no Agro em Pauta

Enquanto negocia com o governo americano sobre o tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros, o agronegócio local aposta na diversificação de mercados para expandir ainda mais sua atuação.

Desde 2023, foram abertos 460 novos mercados para o agronegócio brasileiro, e a expectativa é que essa tendência continue até o final do ano.

Luis Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), discutirá os desafios e as oportunidades para o agronegócio do Brasil em tempos de guerra comercial. A entrevista será transmitida ao vivo no programa Agro em Pauta, nesta quarta-feira, 22, às 18h30, no canal da EXAME no YouTube.

Rua será entrevistado por César Rezende, repórter da EXAME.

