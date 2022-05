Komatsu fecha contrato com a Suzano para expansão de nova fábrica

A Komatsu, fabricante de equipamentos de origem japonesa para o agronegócio e construção civil, entre outros setores, deve anunciar ao mercado o fechamento de um contrato com a Suzano Papel e Celulose. A irá fornecer máquinas para a nova fábrica da Suzano que está sendo construída em Ribas do Rio Pardo (MS).

O contrato com a Suzano, que investiu quase 20 milhões de reais na nova unidade, prevê a entrega de equipamentos florestais ainda em 2022, entre eles plantadeiras e colheitadeiras. "O preparo de solo e o plantio são etapas primordiais no processo de formação da floresta e plantadeiras com avanços tecnológicos, como georreferenciamento da muda e irrigação representam diferenciais”, afirma Carlos Borba, gerente geral de marketing e vendas da Komatsu Forest.

A Komatsu também tem planos ambiciosos. A empresa deve ampliar sua fábrica em Suzano (SP) mediante investimentos de cerca de 158 milhões de reais até 2024 -- a idéia é expandir a operação em até 26% já este ano. A empresa já atingiu a capacidade máxima de operação, de quase 3 mil máquinas por ano. A expectativa é de um aumento de 10% na demanda este ano, com o crescimento do agronegócio e da construção civil. Hoje, o agro representa 30% do faturamento da empresa.

Um dos maiores fabricantes de equipamentos do mundo, a Komatsu registrou um faturamento líquido de 15 bilhões de dólares na América Latina no ano passado. A região representa cerca de 15% das vendas internacionais da companhia.

