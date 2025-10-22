Invest MT participa de missão na China e nos Emirados Árabes

Entre os dias 3 e 15 de novembro, uma comitiva de empresários, gestores públicos e lideranças setoriais participará da Missão China 2025. A Agência Mato-grossense de Promoção de Investimentos e Competitividade, Invest MT, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) coordenam a missão com o objetivo de prospectar novos negócios para empresas do estado, ampliar o acesso de produtos mato-grossenses ao mercado asiático e atrair investimentos estratégicos para Mato Grosso.

A iniciativa marca a terceira participação consecutiva do estado na China International Import Expo (CIIE), em Xangai, e consolida a presença de Mato Grosso como um dos principais representantes brasileiros no evento.

CIIE

Organizada pelo governo chinês desde 2018, a CIIE é uma das maiores feiras de importação do mundo, reunindo empresas e autoridades de mais de 150 países para promover parcerias comerciais, tecnológicas e institucionais.

Durante a missão, estão previstas agendas técnicas direcionadas aos setores produtivos e grupos empresariais que integram a comitiva, além de encontros de negócios voltados para o agronegócio, organizados em parceria com o Consulado-Geral do Brasil em Xangai e outras entidades chinesas e brasileiras.

A programação inclui também a participação na cerimônia de abertura do estande de Mato Grosso na CIIE.

De acordo com o diretor-presidente da Invest MT, Mirael Praeiro, a presença do estado na feira tem papel estratégico na prospecção de mercados e na construção de confiança junto aos compradores internacionais.

“Quando levamos nossos produtos, mostramos a força e a credibilidade do agronegócio mato-grossense. É uma forma de transmitir confiança, tanto pela capacidade de fornecimento quanto pela qualidade e sustentabilidade dos alimentos que entregamos”, destaca Praeiro.

Principal destino do agro mato-grossense

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico César Miranda, o evento é uma vitrine mundial e uma oportunidade estratégica para reforçarmos o protagonismo de Mato Grosso no comércio internacional.

“A China é hoje o nosso maior parceiro comercial e o principal destino da produção do agronegócio mato-grossense — por isso, estar presente na CIIE é fundamental para consolidar essa relação e abrir novas frentes de investimento”, diz Miranda.

Desde 2023, Mato Grosso participa da CIIE com resultados expressivos. Em 2024, o estande do estado foi classificado em sétimo lugar entre as 30 organizações estrangeiras mais influentes da feira, reconhecimento que reforçou a imagem de Mato Grosso como fornecedor confiável e sustentável de proteínas, grãos e sementes.

Para 2025, o estande foi ampliado para 200 m², com foco na promoção de produtos com forte potencial de expansão comercial, como gergelim — cujo mercado foi recentemente aberto para a China, feijão e a carne bovina mato-grossense, representada pelo tradicional corte MT Steak, símbolo de qualidade e rastreabilidade.

Além da participação na China, a missão internacional também contempla uma agenda institucional nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 11 e 12 de novembro, organizada em parceria com o Lide Emirates. O convite foi estendido ao Lide Mato Grosso, que liderará uma comitiva empresarial e institucional em encontros com autoridades e investidores do setor agroalimentar e de infraestrutura dos Emirados.