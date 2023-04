Grupo SLC compra nove lojas John Deere no Sul e cresce em máquinas

A SLC Máquinas, empresa do grupo SLC, fechou um acordo para comprar nove lojas para adicionar ao seu portfólio de negócios que vendem máquinas agrícolas da marca John Deere, de acordo com o presidente do grupo, Eduardo Logemann.

As lojas, localizadas no Rio Grande do Sul, foram compradas da Verdes Mares, outra concessionária gaúcha da John Deere. Com elas, a SLC Máquinas aumenta sua presença no norte do estado, onde já operava 18 concessionárias licenciadas da John Deere, disse Logemann em entrevista, sem revelar o valor do negócio. A Verdes Mares vendeu suas outras quatro lojas para a Alvorada, outro concessionário local, segundo ele.

Depois de registrar receita de R$ 1,1 bilhão em 2022, as vendas da SLC Máquinas devem dobrar neste ano considerando as novas lojas, disse Logemann. A aquisição permitirá que a SLC comece a vender máquinas da linha de construção da Deere, além de tratores e colheitadeiras.

“Com essa aquisição, queremos chegar a um faturamento de R$ 4 bilhões em quatro anos”, disse Logemann.

Logemann e sua família possuem 53% da SLC Agrícola S.A., um dos maiores grupos agrícolas do Brasil, da qual ele é presidente do conselho de administração. O grupo SLC teve uma joint venture com a John Deere de 1979 a 1999 e lançou o braço de máquinas há vários anos. O Brasil é um dos principais mercados para a John Deere no mundo.