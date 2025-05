Gripe aviária: dois estados brasileiros decretam situação de emergência zoossanitária

Além do Rio Grande do Sul, o estado de Goiás decretou situação de emergência zoossanitária preventiva contra a gripe aviária. O anúncio foi feito no sábado, 17, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).

Segundo a entidade, a medida foi tomada para reforçar as ações de vigilância, prevenção e pronta resposta diante do cenário nacional da doença, mesmo sem qualquer registro da gripe aviária no estado até o momento, seja em granjas comerciais, de subsistência ou em aves silvestres.

Em agosto de 2023, o governo de Goiás tomou medida semelhante, decretando de forma preventiva o estado de emergência zoossanitária para gripe aviária por 180 dias.

O novo decreto tem validade igual, para garantir “agilidade na mobilização de recursos e na implementação de ações imediatas em caso de eventual foco da doença no território goiano”, afirmou a Agrodefesa.

No domingo, 18, o Rio Grande do Sul — estado que confirmou o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial na última sexta-feira, 16 — informou que nove equipes do Serviço Veterinário Oficial visitaram 300 propriedades rurais e uma granja de recria de aves dentro do raio de 10 quilômetros do foco de influenza aviária em Montenegro. Esse número representa 55% do total de 540 propriedades que precisam ser vistoriadas.

Desde sexta-feira, o estado gaúcho decretou estado de emergência. Segundo a lista, a medida é válida para os municípios de Triunfo, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Montenegro, Esteio, Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Portão.

6 casos suspeitos com a doença

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) disse nesta segunda-feira, 19, que mais seis casos suspeitos estão sob investigação das autoridades sanitárias.

Segundo a pasta, as investigações ocorrem atualmente em Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Pernambuco e Mato Grosso. Mais um caso foi confirmado em um zoológico de Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul.

Dois casos suspeitos foram identificados em granjas comerciais: em Ipumirim (SC) e em Aguiarnópolis (TO).

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil pode retomar o status de país livre de gripe aviária e, consequentemente, reiniciar as exportações de carne de frango, caso não seja registrado nenhum novo caso da doença durante um período de 28 dias.