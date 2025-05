Gripe aviária: governo investiga caso suspeito no Pará; outros quatro estão sob análise

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou nesta terça-feira, 20, que passou a investigar um caso suspeito de gripe aviária na cidade de Eldorado dos Carajás, no Pará. Com isso, as autoridades sanitárias analisam agora cinco possíveis focos da doença.

Dos cinco casos em investigação, dois são em granjas comerciais, localizadas em Ipumirim (SC) e Aguiarnópolis (TO). Os demais, incluindo o do Pará, são de produção familiar para subsistência e se encontram em Estância Velha (RS) e Salitre (CE).

Até segunda-feira, 19, havia sete casos suspeitos sob investigação, mas, no fim do dia, três foram descartados para gripe aviária. As propriedades ficam em Gracho Cardoso (SE), Nova Brasilândia (MT) e Triunfo (RS) — a expectativa é de que novos resultados sejam divulgados ainda hoje.

Na sexta-feira, 16, o Mapa confirmou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no município gaúcho de Montenegro, no Rio Grande do Sul. No final de semana, mais um foco foi confirmado em um zoológico da capital, Porto Alegre.

Prazo para retomada das exportações

Em entrevista coletiva na segunda-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a partir de quarta-feira, 21, o Brasil precisará de 28 dias sem novos casos para ser considerado livre do vírus.

Após esse período, o governo notificará a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e buscará reestabelecer o contato com parceiros internacionais para retomar as exportações.

O secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Marcel Moreira, afirmou que a exportação de carne de frango está suspensa para México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia, Argentina, China, África do Sul, Bolívia, Rússia, Peru, República Dominicana, Marrocos, Paquistão, Sri Lanka e União Europeia.

Segundo o secretário, Cuba e Bahrein fecharam o mercado para carne de frango proveniente do Rio Grande do Sul. Já o Japão suspendeu a importação de carne de frango produzida em Montenegro (RS).