Gripe aviária: 63 países suspendem compra de frango do Brasil; saiba quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) informou, nesta quarta-feira, que 19 países e dois blocos econômicos -- União Europeia e União Euroasiática -- suspenderam as exportações de carne de frango e subprodutos de aves de todo o Brasil. Dez mercados se fecharam exclusivamente para o Rio Grande do Sul e dois deixaram de comprar, exclusivamente, do município gaúcho de Montenegro, onde foi registrado, no fim da semana passada, o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira.

A União Europeia é formada por 27 países. Já a União Euroasiática tem como membros Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia.

A partir de quinta-feira, o Brasil terá de esperar 28 dias para que o ciclo do vírus termine. Se até lá não surgir mais nenhum caso, o país poderá se declarar livre da doença, em comunicado à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A partir de então, vai procurar os parceiros internacionais para retomar o embarques.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Depois da confirmação da doença no Rio Grande do Sul, estão sendo investigados oito casos.

As suspeitas mais preocupantes, que ocorrem em granjas comerciais, estão em Santa Catarina e no Tocantins. Os demais são em propriedades de subsistência ou em animais silvestres.

"O Mapa permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando, de forma ágil e transparente, todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível", diz uma nota divulgada pelo ministério.

Veja a lista de países que adotaram restrição total e parcial ao frango brasileiro:

Suspensão total das exportações do Brasil

China

União Europeia

México

Iraque

Coreia do Sul

Chile

África do Sul

União Euroasiática

Peru

Canadá

República Dominicana

Uruguai

Malásia

Argentina

Timor-Leste

Marrocos

Bolívia

Sri Lanka

Paquistão

Filipinas

Jordânia

Suspensão para o Estado do Rio Grande do Sul

Reino Unido

Bahrein

Cuba

Macedônia

Montenegro

Cazaquistão

Bósnia

Herzegovina

Tajiquistão

Ucrânia

Suspensão para o município de Montenegro (RS)