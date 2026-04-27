SP prepara R$ 40 milhões em crédito subsidiado para máquinas durante a Agrishow

O Governo de São Paulo deve anunciar, durante a Agrishow, a liberação de R$ 40 milhões em subvenção para a aquisição de maquinário agrícola. A feira, considerada a maior do setor na América Latina, começa segunda-feira, 27, em Ribeirão Preto (SP) — a expectativa é viabilizar até mil operações por meio do programa Pró-Trator.

Criado pela Secretaria de Agricultura, o Pró-Trator já liberou R$ 140 milhões nos últimos três anos, com foco em pequenos produtores. Na prática, o governo subsidia parte dos juros dos financiamentos, tornando as condições mais acessíveis do que as praticadas no mercado.

A subvenção pode cobrir até 50% da taxa Selic vigente no momento da contratação, com limite de até 8% ao ano e teto de R$ 50 mil por produtor.

Podem acessar a linha produtores rurais do estado de São Paulo enquadrados no FEAP, desde que tenham cadastro ativo e regular no CAR (SICAR-SP), além de DAF ou CAF. O financiamento é voltado à compra de tratores de até 125 cv e implementos agrícolas novos.

As operações são analisadas por cooperativas, que definem prazos e condições de pagamento conforme o perfil do produtor — os recursos são liberados mediante comprovação da aquisição dos equipamentos.

"Ao facilitar o acesso à mecanização, o Estado reduz custos, aumenta a produtividade e melhora a eficiência da produção. É uma política que chega na ponta, que transforma crédito em resultado e garante mais renda e capacidade de crescimento para quem está no campo”, diz o secretário de Agricultura de São Paulo, Geraldo Melo Filho.

Crédito no agro

Neste domingo, 26, durante a abertura do evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou a criação de uma linha de crédito de R$ 10 bilhões para a compra de máquinas e implementos agrícolas. Segundo ele, os recursos devem ser liberados em até três semanas, com taxas de juros reduzidas.

“São R$ 10 bilhões para financiar trator, implementos, colheitadeiras, enfim, toda a parte de máquinas agrícolas, pela própria Finep”, afirmou na abertura do evento.

A iniciativa dá sequência à primeira fase do programa, direcionada ao setor de caminhões, cujos recursos foram totalmente consumidos em cerca de 90 dias, evidenciando a forte demanda por crédito no segmento. Nesta nova etapa, batizada de Move Agricultura, os financiamentos terão taxas de juros em um dígito e serão operacionalizados.

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula (PSD), disse que a prioridade do governo é estruturar um Plano Safra robusto, com maior volume de recursos e condições mais acessíveis ao produtor rural. Em 2025, o governo lançou um Plano Safra de R$ 516,2 bilhões.

“Primeiro, buscamos um novo recorde no nosso Plano Safra, mas com a consciência de que, mais importante do que assegurar um valor expressivo de recursos, é conseguir trabalhar com uma taxa compatível, que viabilize o acesso dos nossos produtores a esses recursos”, afirmou o ministro.

Apesar do anúncio, representantes do setor alertaram para os desafios enfrentados pelo agronegócio. O presidente da Agrishow, João Carlos Marchesan, mencionou a pressão sobre os custos de produção e pediu maior previsibilidade nas políticas públicas, além de atenção especial ao desenho do próximo Plano Safra.