Exportações de soja batem recorde no 1º trimestre

As exportações de soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, baterem recorde no acumulado de janeiro a março deste ano. As vendas externas de soja em grãos chegaram a 21 milhões de toneladas no trimestre, 36% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os embarques de farelo de soja cresceram 42%, alcançando 4,5 milhões de toneladas, o óleo de soja registrou um incremento de 127% (480 mil toneladas). As informações são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

Até o final do ano, devem ser exportados 77,2 milhões de soja em grãos, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), além de 18,3 milhões de toneladas de farelo de soja e 1,6 milhões de toneladas de óleo de soja. As estimativas para o processamento de soja seguem em 48 milhões de toneladas. As exportações devem atingir 56 bilhões de dólares em 2022, quase 20% a mais em relação ao ano passado, segundo a entidade.

