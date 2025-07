Eventos climáticos estão trazendo efeitos severos para o preço dos alimentos, diz estudo

As mudanças climáticas estão provocando aumentos nos preços dos alimentos em todo o mundo. É o que aponta um estudo liderado por pesquisadores do Centro de Supercomputação de Barcelona (BSC, na sigla em inglês), publicado nesta segunda-feira, 21.

"O aumento dos preços dos alimentos está começando a desempenhar um papel proeminente na percepção pública, agora o segundo impacto mais frequentemente citado das mudanças climáticas experimentadas globalmente, atrás apenas do próprio calor extremo", diz trecho do estudo.

O estudo mostra que o preço do azeite de oliva na Europa subiu 50% no ano passado após secas prolongadas no sul da Espanha em 2022 e 2023.

Retratos da crise nos países

Na Índia, uma onda de calor em maio do ano passado elevou os preços da cebola em 89%, enquanto na Coreia do Sul os preços do repolho subiram 70% após o calor recorde do verão.

O Japão registrou avanço de 48% nos preços do arroz em setembro após uma onda de calor em agosto na região. Na China, os preços dos vegetais subiram 30%.

Nos Estados Unidos, os vegetais na Califórnia e no Arizona subiram 80% em novembro de 2022, após períodos de secas.

Os pesquisadores do estudo alertaram que os aumentos nos preços dos alimentos muitas vezes ocorrem após eventos climáticos que duram poucos meses, mas a inflação gerada por eles tende a perdurar por mais tempo.

O Brasil, por exemplo, sofreu nos últimos anos com eventos classificados como El Niño e La Niña.

Países como a Grã-Bretanha, que dependem fortemente de produtos importados, são particularmente vulneráveis a choques climáticos no exterior, disse a coautora do relatório Anna Taylor, diretora- executiva da Food Foundation, sediada no Reino Unido.

A pesquisa concluiu que o aumento repentino nos preços dos alimentos teve repercussões em regiões específicas do mundo por meio do comércio. O custo do chocolate disparou no Reino Unido após os preços do cacau triplicarem devido à seca e ao calor extremo em Gana e na Costa do Marfim.

A pesquisa também levantou questões para os bancos centrais, já que o aumento dos preços dos alimentos ameaça os esforços para controlar a inflação. Segundo a pesquisa, os efeitos dos eventos climáticos podem trazer riscos para a humanidade, que vão desde o aumento da desigualdade econômica e a sobrecarga dos sistemas de saúde até a desestabilização dos sistemas monetário e político.

Na semana passada, o Reino Unido relatou um aumento inesperado na taxa de inflação em junho, atingindo uma alta de 18 meses de 3,6%, parcialmente atribuída ao aumento dos preços dos alimentos.

O estudo também observou que, quando os custos aumentam, as famílias mais pobres tendem a consumir menos alimentos, muitas vezes nutritivos. O consumo de frutas e vegetais, em particular, era "muito vulnerável a aumentos nos preços dos alimentos", disse Taylor.