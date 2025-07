Goldman Sachs vê tarifa média de Trump a 15% e faz alerta: crescimento dos EUA pode ser prejudicado

O Goldman Sachs (GS) atualizou suas projeções para a tarifa média efetiva dos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump.

Segundo o banco, essa taxa, que reflete a média ponderada das tarifas sobre as importações, deve subir de 10% para 15%, com alíquotas específicas chegando a 50% no caso do cobre e de minerais estratégicos.

A nova estimativa reflete a política de tarifas "recíprocas" prometida por Trump e traz implicações diretas para a inflação e o crescimento econômico do país, segundo relatório assinado por David Mericle, economista-chefe do banco para os EUA.

Impacto na inflação

Na atualização semanal enviada a clientes, o Goldman também ajustou suas projeções para inflação e Produto Interno Bruto (PIB), considerando os primeiros sinais do impacto das tarifas sobre os preços.

De acordo com Mericle, os repasses ao consumidor estão mais contidos do que em 2019, segundo indicam pesquisas com empresas. Ainda assim, o banco espera um efeito acumulado de 1,7 ponto percentual na inflação ao longo de dois a três anos.

A projeção para o núcleo da inflação ao consumidor em 2025 foi ligeiramente revisada para baixo, de 3,4% para 3,3%. Já para os anos seguintes, o Goldman aumentou suas estimativas: 2,7% em 2026 (antes 2,6%) e 2,4% em 2027 (antes 2%).

Segundo a agência Bloomberg, o banco ressalta que os riscos inflacionários permanecem elevados.

Efeitos no PIB

Do lado do crescimento, as tarifas devem subtrair 1 ponto percentual do PIB americano ainda em 2025, 0,4 ponto em 2026 e 0,3 ponto em 2027.

Assim, o Goldman agora projeta crescimento econômico de apenas 1% neste ano.

A análise também considera tarifas setoriais adicionais, como sobre caminhões pesados e aeronaves em 2026, e um possível aumento tardio nas tarifas sobre medicamentos após as eleições legislativas americanas do ano que vem.

Segundo Mericle, a tarifa efetiva dos EUA (uma média ponderada que reflete a nova política comercial) deverá subir 16 pontos percentuais em 2025, reforçando o cenário de pressão sobre preços e atividade econômica.