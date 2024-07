Eventos agro: Confira a agenda para os próximos dias

O agronegócio brasileiro está aquecido com uma série de eventos importantes programados para os próximos dias, proporcionando oportunidades imperdíveis para os diversos profissionais do setor. Com base nos eventos listados na Agro Agenda, confira os destaques.

Agro Caipira Show 2024

Data de Início: 18 de julho de 2024 às 08:00

Data Final: 20 de julho de 2024 às 18:00

Localização: São Paulo (SP)

Endereço: Charqueada – SP

O Agro Caipira Show 2024 é uma das principais feiras do agronegócio no estado de São Paulo, reunindo produtores, fornecedores e especialistas do setor para discutir inovações, tecnologias e tendências do mercado.

5ª Batatec

A maior feira de batata-doce do Brasil!

Data de Início: 18 de julho de 2024 às 08:00

Data Final: 21 de julho de 2024 às 18:00

Localização: São Paulo (SP)

Endereço: Centro de Eventos IBC em Presidente Prudente – SP

A 5ª Batatec destaca-se como a maior feira de batata-doce do país, oferecendo aos participantes uma ampla variedade de palestras, exposições e oportunidades de networking voltadas para a produção e comercialização desse tubérculo.

Coopercitrus Expo

Data de Início: 22 de julho de 2024 às 08:00

Data Final: 26 de julho de 2024 às 18:00

Localização: São Paulo (SP)

Endereço: Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 384 Sul - Lote A - Bebedouro/SP

A Coopercitrus Expo, anteriormente conhecida como FEACOOP, continua a ser um evento crucial para o agronegócio, promovendo a troca de conhecimento e a apresentação de novas tecnologias para o setor agrícola.

Agrochapada 2024

Data de Início: 25 de julho de 2024 às 08:00

Data Final: 27 de julho de 2024 às 18:00

Localização: Minas Gerais (MG)

Endereço: Chapada Gaúcha – MG

A Agrochapada 2024 ocorrerá em Chapada Gaúcha, Minas Gerais, e promete trazer inovações e discussões relevantes para a agricultura da região.

3ª Agrologística

Data de Início: 26 de julho de 2024 às 18:30

Data Final: 26 de julho de 2024 às 23:59

Localização: Paraná (PR)

Endereço: Associação Atlética Coopavel BR-467, s/n Parque São Paulo Cascavel, PR

A 3ª Agrologística é um evento focado na logística do agronegócio, crucial para melhorar a eficiência e a competitividade do setor no mercado global.

Tecnoalta

Data de Início: 31 de julho de 2024 às 08:00

Data Final: 3 de agosto de 2024 às 18:00

Localização: Mato Grosso (MT)

Endereço: Alta Floresta MT

A Tecnoalta reúne os principais profissionais e empresas do agronegócio em Alta Floresta, Mato Grosso, para discutir tecnologias emergentes e práticas inovadoras para o setor agrícola.