EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Em meio à crise da carne, EUA perdem 15 mil fazendas e 1 milhão de hectares

Segundo estudo do USDA, área agrícola encolhe, mas fazendas com vendas acima de US$ 1 milhão ganham espaço e concentram metade das terras em 2025

Agro dos EUA: Apesar da diminuição no total de propriedades e na área agrícola, o tamanho médio das fazendas aumentou para 190 hectares, ante 189 hectares no ano anterior, indicando avanço da concentração fundiária. (Freepik)

Agro dos EUA: Apesar da diminuição no total de propriedades e na área agrícola, o tamanho médio das fazendas aumentou para 190 hectares, ante 189 hectares no ano anterior, indicando avanço da concentração fundiária. (Freepik)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Em meio à crise da carne bovina e às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, os Estados Unidos registraram nova retração no número de propriedades rurais em 2025, segundo o Farms and Land in Farms 2025 Summary, levantamento do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

Segundo o relatório, o país encerrou o ano com 1,865 milhão de fazendas — 15 mil a menos que em 2024.

Ao mesmo tempo, a área total destinada à atividade agrícola caiu para 353,7 milhões de hectares, uma redução de 1,02 milhão de hectares na comparação anual.

Apesar da diminuição no total de propriedades e na área agrícola, o tamanho médio das fazendas aumentou para 190 hectares, ante 189 hectares no ano anterior, indicando avanço da concentração fundiária.

A retração no número de fazendas atingiu praticamente todas as faixas de faturamento, com exceção das propriedades que registram vendas anuais de US$ 1 milhão ou mais. O levantamento do USDA mostra que esse grupo foi o único a crescer tanto em número quanto em área total operada.

As fazendas com faturamento superior a US$ 500 mil passaram a responder por 50,1% de toda a área agrícola dos Estados Unidos em 2025. Já as propriedades com vendas acima de US$ 1 milhão ampliaram sua base territorial em 344 mil hectares no período.

Embora a concentração de terras avance entre grandes produtores, a estrutura do campo americano ainda é majoritariamente composta por pequenas propriedades em termos de receita.

Segundo o USDA, 48% das fazendas registraram menos de US$ 10 mil em vendas em 2025, enquanto 78,8% faturaram abaixo de US$ 100 mil no ano.

O contraste revela uma estrutura dual: a maioria das propriedades está nas faixas de menor faturamento, mas a maior parte da terra permanece sob controle das fazendas de maior porte.

A série histórica apresentada no relatório mostra que, desde 2018, o número de fazendas vem diminuindo de forma consistente, enquanto o tamanho médio das propriedades cresce ano após ano.

Crise do campo

Ainda que o levantamento do USDA não aponte as causas para a diminuição de 15 mil fazendas nos EUA em 2025, o recuo ocorre em meio a um clima de pessimismo entre os agricultores americanos.

No ano passado, inclusive, os pedidos de falência no agronegócio dos Estados Unidos cresceram 46% na comparação com 2024, segundo a American Farm Bureau Federation (AFBF), uma das principais entidades do setor no país.

Segundo a AFBF, os tribunais dos EUA registraram 315 solicitações de falência no período. No país, os processos são fundamentados no Capítulo 12 da legislação americana, criado exclusivamente para produtores rurais e pescadores familiares.

As perspectivas para 2026 também não são otimistas. O USDA estima que a dívida agrícola total aumentará 5,2%, alcançando o recorde de US$ 624,7 bilhões no próximo ano — o que reforça a necessidade de apoio financeiro aos produtores nas condições atuais.

Pesquisa do Federal Reserve (Fed) mostra que os empréstimos agrícolas cresceram 40% no último trimestre de 2025.

Além disso, o valor médio desses financiamentos foi 30% superior ao do ano anterior, indicando que os produtores estão recorrendo a volumes maiores de crédito para cobrir custos operacionais, segundo o banco central americano.

O sentimento no campo também piorou. De acordo com levantamento da Universidade Purdue em parceria com o CME Group, a proporção de agricultores que esperam enfrentar dificuldades financeiras neste ano subiu de 47%, em dezembro, para 59%, em janeiro.

Acompanhe tudo sobre:Carne bovinaAgronegócioDonald TrumpSoja

Mais de EXAME Agro

A doença que assola o gado da França e mudou umas das principais feiras do país

Setor de café do Brasil aguarda desdobramentos após suspensão de tarifas nos EUA

'Confiamos numa solução do governo', diz Perosa sobre cotas da China para carne

Setor de carne brasileiro busca investimento da Índia e abertura da Coreia do Sul

Mais na Exame

Mundo

Líder do Japão faz alerta sobre a China e promete ampliar defesa

Mercado Imobiliário

Meu marido diz que não tenho direito a nada do que construímos. O que fazer?

Brasil

Ala contra evangélicos no desfile consolida rejeição a Lula, diz CEO do Ideia

Mercados

Essa empresa de drones já tem metade do valor da Embraer — e ainda é uma startup