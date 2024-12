Crescimento do PIB de 5% e safra recorde: o que a CNA espera do agro brasileiro em 2025

O cenário macroeconômico traçado pela CNA indica que a inflação de alimentos deve recuar de 8,49% em 2024 para 5,75% em 2025, impulsionada pela recuperação da safra agrícola.

Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, deve desacelerar para 4,59% ao ano, mas ainda permanecerá ligeiramente acima do teto da meta de inflação, fixado em 4,50% para 2025.

Segundo a CNA, a manutenção da taxa Selic em níveis elevados deve tornar o acesso ao crédito ainda mais difícil para os produtores.

A projeção da entidade aponta que a Selic deve permanecer em 13,5% ao final de 2025, impactando negativamente as concessões de crédito ao setor agropecuário. Com os juros altos, o financiamento se tornará mais oneroso, representando um obstáculo adicional para os produtores.

De acordo com a entidade, a política monetária seguirá como um ponto de atenção, especialmente diante das dificuldades fiscais e das expectativas inflacionárias.

No cenário internacional, os desafios persistem, mesmo após o anúncio da conclusão das negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Tensões entre as principais economias globais, em especial as sanções da União Europeia aos produtos agropecuários brasileiros — com destaque para a Lei Antidesmatamento (EUDR, na sigla em inglês) —, devem dificultar a expansão das exportações brasileiras.

Segundo a CNA, esse contexto pode afetar negativamente a competitividade do setor no mercado internacional, representando um obstáculo adicional para o crescimento das exportações do agronegócio brasileiro. Ainda assim, acredita Sueme Mori, diretora de Relações Internacionais, da entidade, está otimista com a assinatura do acordo.

"Mesmo com a França liderando os protestos, a Alemanha, a principal economia da União Europeia, tem vocalizado junto de Portugal e Espanha que o acordo será ratificado", diz Mori.