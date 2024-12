Safra 2024/25: com clima favorável, Brasil deve bater recorde de 322,4 milhões de toneladas de grãos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) manteve a estimativa de uma safra recorde de grãos no Brasil para 2024/25 em seu terceiro levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 12. Segundo o órgão, o país deve alcançar 322,4 milhões de toneladas, representando um aumento de 8,2% em relação à safra 2023/24.

A expectativa para a área semeada na atual safra é de 81,39 milhões de hectares, considerando todos os ciclos de produção, um aumento de 1,45 milhão de hectares em comparação com a temporada anterior.

Para a soja, principal commodity do Brasil, com o plantio em sua fase final, a expectativa é de 166,21 milhões de toneladas, com exportações projetadas em 105,48 milhões de toneladas.

Após um início de semeadura mais lento em alguns estados por causa da seca, os trabalhos avançaram nos últimos meses graças às condições climáticas favoráveis. "O clima tem contribuído para a implantação e o desenvolvimento da cultura em grande parte dos estados produtores", afirmou a Conab em nota.

Em relação ao milho, a previsão é de uma produção total de 119,63 milhões de toneladas, um aumento de 3,4% em relação à safra anterior.

Apenas no primeiro ciclo do cereal, a colheita está estimada em 22,61 milhões de toneladas. O plantio da primeira safra já ultrapassa 70% da área prevista, com condições climáticas favoráveis nas principais regiões produtoras, beneficiando as lavouras.

Segundo Marcela Marini, analista de grãos do Rabobank Brasil, as atenções devem se voltar para o milho de segunda safra, conhecido como 'safrinha'.

"O atraso observado no plantio da soja pode limitar a disponibilidade de água durante as etapas finais do desenvolvimento do milho safrinha, o que deve influenciar na decisão de expandir a área plantada do cereal para a safra 2024/25", diz Marini.

Principais elementos da mesa do brasileiro, o arroz e o feijão devem registrar aumentos de 9,8% e 1,7% na área plantada, respectivamente. Com isso, a produção é estimada em 12,1 milhões de toneladas para o arroz e 3,36 milhões de toneladas para o feijão.

Safra 2024/25

Não é apenas a Conab que prevê uma safra recorde para o Brasil em 2024/25. Mais otimista que o órgão brasileiro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projeta uma produção de soja de 169 milhões de toneladas, mantendo o mesmo número desde junho, quando divulgou sua primeira estimativa para a atual temporada.

Para o milho, o USDA estima uma produção de 127 milhões de toneladas, considerando todos os ciclos do cereal no país.