Com carne, soja e gergelim, o Mato Grosso quer invadir a China

CUIABÁ* — O Mato Grosso quer invadir a China. O estado abrirá, neste final de semana, um escritório da Invest MT, agência de fomento, no país asiático. Com a iniciativa, a proposta é destravar investimentos no agronegócio, especialmente nos setores de carne, soja e gergelim, além de impulsionar a área de infraestrutura.

A China é o principal parceiro comercial do Mato Grosso. No ano passado, as exportações mato-grossenses para o país somaram US$ 12,9 bilhões — o equivalente a R$ 69,3 bilhões na cotação atual.

Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Invest MT segue o exemplo de outras iniciativas estaduais que buscam desenvolver ações conjuntas entre o setor público e o privado para atrair investimentos e reduzir burocracias, como a Invest SP, a Invest Piauí e a Invest RS.

“Com essa iniciativa de abrir um escritório, buscamos criar um ponto de apoio para que os empresários do setor produtivo ampliem seus negócios na China. É fundamental que estejamos presentes na Ásia e, por consequência, também mais próximos do Oriente Médio. Outros certamente virão”, afirma Mirael Praeiro, presidente da Invest MT.

O Mato Grosso é um dos principais estados agrícolas do Brasil. O estado possui o maior rebanho bovino do país, com 32 milhões de cabeças, e lidera a produção de soja, com 43,8 milhões de toneladas, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Além desses dois produtos, destaca-se também o gergelim. O Brasil produz cerca de 360 mil toneladas do grão, sendo que 64% desse volume vem de Canarana, cidade localizada no nordeste de Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia.

Na delegação que seguirá para a China, estarão representantes da Atlas Agro, uma das principais exportadoras de gergelim do país, que acompanharão a Invest MT na missão internacional.

Segundo o executivo, a abertura do escritório na China é resultado de um trabalho iniciado há três anos. O primeiro passo foi a participação do estado com um estande na Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) — um dos principais eventos voltados à conexão entre o setor exportador chinês e o mercado global.

Neste ano, a Invest MT aproveitará a nova edição da feira para inaugurar oficialmente seu escritório em Xangai. A presença da Invest MT no mercado chinês também tem outro efeito.

Segundo Praeiro, uma empresa chinesa já demonstrou interesse em instalar uma unidade fabril no estado. Sem revelar o nome da companhia, o executivo afirma que o projeto tem como base a produção de aminoácidos a partir do milho, com o desenvolvimento de diversos subprodutos.

“Ainda está em fase de definição, mas o Mato Grosso está na disputa. Estamos oferecendo todo o suporte e fornecendo as informações necessárias para viabilizar esse investimento, que pode gerar mais de 2.500 empregos diretos e representar um aporte de US$ 350 a 400 milhões no estado”, diz.

Negócio com a América Latina

Além da China, a Invest MT quer ampliar sua presença na América Latina. Segundo o presidente da agência de fomento, já está no radar a abertura de um eventual escritório na Bolívia, país que faz fronteira com Mato Grosso, embora outros países da região também estejam sendo considerados.

Recentemente, o estado inaugurou uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Cáceres — área de livre comércio voltada a empresas que produzem bens para exportação. Entre as quatro ZPEs homologadas no Brasil, apenas duas estão em funcionamento: a de Pecém (CE) e, agora, a de Mato Grosso.

A ideia de estreitar relações com países vizinhos também passa pela integração logística e aérea, diz Praeiro.

Representantes do governo estadual estiveram recentemente na Bolívia e no Peru, tratando não apenas da promoção comercial dos produtos mato-grossenses, mas também da viabilização de um voo internacional. Mato Grosso já conta com um aeroporto homologado e certificado para receber voos do exterior.

"Um dos desafios atuais é justamente atrair uma rota internacional regular, com destino a Lima ou a Santa Cruz de La Sierra, fortalecendo a conexão do estado com os mercados latino-americanos", afirma o executivo.

* O repórter viajou a convite do Instituto Mato-Grossessense da Carne (Imac).