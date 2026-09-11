China define novas regras para produção de suínos e modernização da pecuária

A China definiu novas metas para modernizar sua pecuária até 2030, com medidas voltadas ao controle da produção de suínos, uso de inteligência artificial, prevenção de doenças, melhoria da qualidade dos produtos e redução de impactos ambientais.

As diretrizes fazem parte do 15º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Pecuária e Veterinária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais.

Uma das prioridades será ajustar a capacidade de produção de suínos conforme as mudanças de oferta e demanda. O governo pretende revisar dinamicamente as metas nacionais e coordenar a produção entre ministérios e províncias.

O plano também prevê maior integração de pequenas e médias propriedades ao sistema de produção moderno, além de medidas para melhorar o desempenho de animais reprodutores, desenvolver raças consideradas superiores e fortalecer a ligação entre produção e comercialização.

Na área sanitária, o governo pretende aumentar a prevenção e o controle de doenças animais e melhorar os sistemas de quarentena e fiscalização.

Outra frente será a modernização dos abatedouros e o fortalecimento das regras de qualidade e segurança dos produtos de origem animal.

O planejamento inclui ainda medidas ambientais, como melhor aproveitamento dos dejetos da criação, redução da poluição, controle de odores e diminuição das emissões de carbono.

A tecnologia também terá papel maior no setor. O plano prevê acelerar o uso de inteligência artificial, equipamentos inteligentes e outras soluções voltadas à chamada pecuária inteligente.

A meta é que, até 2035, a modernização do setor esteja praticamente concluída.