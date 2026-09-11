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China confirma foco de febre aftosa em suínos em abatedouro de Chongqing

As autoridades locais iniciaram ações previstas no plano de emergência, incluindo sacrifício sanitário, limpeza e desinfecção

beautiful piglets at a farm ( FooTToo/Getty Images)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19h45.

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O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China confirmou, em comunicado publicado em 8 de setembro de 2026, um foco de febre aftosa do sorotipo O em suínos em um abatedouro no distrito de Dazu, no município de Chongqing. No estabelecimento havia 677 suínos, dos quais 37 adoeceram.

Segundo a publicação, o diagnóstico foi confirmado pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças Animais de Chongqing. O ministério recebeu a comunicação por meio do Centro Chinês de Prevenção e Controle de Doenças Animais.

As autoridades locais iniciaram ações previstas no plano de emergência, incluindo sacrifício sanitário, limpeza e desinfecção, destinação sanitária adequada, monitoramento, inspeções e investigação epidemiológica.

O comunicado não especifica quantos foram sacrificados, não identifica a origem da infecção e não declara o encerramento do foco.

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