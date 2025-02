Chico Bento 'sai da roça' e ganha coleção de acessórios com couro gaúcho

Não é só nas telas que Chico Bento, personagem rural da Turma da Mônica, tem ganhado espaço. Nesta quarta-feira, 5, a Ryzí, marca brasileira de acessórios de couro, anunciou uma nova colaboração com os personagens criados por Mauricio de Sousa.

A empresa lançou uma coleção-cápsula inspirada no filme Chico Bento, lançado no início deste ano. A linha traz modelos de bolsas e designs, que incorporam elementos clássicos do universo do personagem — os acessórios são feitos em couro, preservando a identidade estética da Ryzí.

Segundo Luiza Mallmann, fundadora da marca, o objetivo foi trazer elementos do meio rural de Chico Bento para o dia a dia da cidade, mantendo um aspecto artesanal nos produtos.

“Criamos uma bolsa e um jogo americano, pensado para quem gosta de reunir pessoas à mesa. A inspiração veio dessa tradição de compartilhar a comida, algo muito presente no interior. O jogo americano traz as cores do Chico Bento, reforçando essa conexão com a simplicidade e o aconchego das refeições em família”, diz Mallmann.

Produção de couro no Brasil

Fundada há seis anos, a Ryzí nasceu aproveitando duas grandes oportunidades, segundo Mallmann. A primeira foi a tradição familiar da fundadora com a produção de sapatos em couro. A segunda foi o fato de o Brasil ser um dos maiores produtores de couro do mundo.

O país produz anualmente cerca de 40 milhões de peles bovinas e 5 milhões de peles de outros animais. Em 2024, as exportações de couro cresceram 12,5%, ultrapassando US$ 1,2 bilhão, segundo o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB).

A maioria do couro produzido no Brasil é destinada ao mercado externo. Cerca de 71,4% da produção nacional é exportada, atendendo à demanda de diversos países. Já o mercado interno absorve 28,2% da produção. Desse total, 24,8% é utilizado pela indústria nacional, enquanto apenas 3,4% é destinado ao consumo próprio.

"Começamos com bolsas, mas o conceito se mantém em tudo o que fazemos: um design marcante, sem a necessidade de uma logomania exagerada, onde a identidade da marca pudesse ser reconhecida pelas formas geométricas, algo que sempre foi uma tendência", diz Mallmann.

Gaúcha, a fundadora destaca que todo o couro utilizado na produção da Ryzí vem do Rio Grande do Sul, um dos principais produtores do país. Em 2023, o estado embarcou 37 milhões de metros quadrados de couro para o mercado interno e externo.

Mallmann enfatiza o avanço da indústria de curtumes, que tem investido em processos menos poluentes e novas tecnologias para minimizar o impacto ambiental. Na Ryzí, diz ela, há o aproveitamento de todo o couro, inclusive de partes que seriam descartadas.

"Meu objetivo sempre foi criar um produto eterno, que resistisse ao tempo. Sempre brinco que todo mundo tem aquela poltrona antiga de couro na casa da avó ou da tia, que dura a vida inteira. Esse é o conceito que aplicamos aos nossos produtos: um design atemporal, aliado a uma matéria-prima duradoura", afirma Mallmann.

Sem detalhar os números financeiros, a Ryzí quer aproveitar os avanços alcançados pela indústria no ano passado para crescer ainda mais em 2025. Em 2024, o governo lançou o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, que aprimora a rastreabilidade dos rebanhos com um sistema de identificação individual — uma demanda do setor privado para expandir as exportações do couro brasileiro.

Entre as estratégias da marca está a criação de um vínculo mais forte com o público, permitindo que a marca transite por diferentes contextos.

"Vamos lançar um guia de restaurantes em São Paulo, em parceria com uma chef brasileira que também tem uma conexão com a marca. Dessa forma, conseguimos inserir a Ryzí no cotidiano dos clientes, indo além do produto em si e fortalecendo sua presença no dia a dia", finaliza Mallmann.