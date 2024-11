CEO do grupo Tereos, produtor do açúcar Guarani, critica acordo entre UE e Mercosul

O CEO do grupo francês Tereos, Olivier Leducq, manifestou-se contrário à aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A empresa, que fabrica o açúcar Guarani vendido no Brasil, é a segunda maior produtora do insumo no país.

Em uma publicação feita na sua conta no LinkedIn, o executivo argumentou que o atual texto do acordo comercial causa uma concorrência desleal entre os produtos agrícolas franceses e os do bloco sul-americano.

"Em um momento em que nossos cooperados estão focados na implementação de práticas de agricultura regenerativa, como nossas explorações agrícolas poderão enfrentar a concorrência desleal de produtos importados que não respeitam as mesmas normas ambientais e sociais?" escreveu Leducq.

Leducq foi questionado em sua postagem pelo cofundador de uma startup no Reino Unido, a NaturAll Carbon. Segundo este executivo, o CEO do grupo Tereos estava sendo "injusto ao falar sobre a agricultura brasileira".

"Sua empresa está nessa indústria no Brasil há décadas e é uma das maiores produtoras de lá. Você conhece muito bem os mais altos padrões ambientais e sociais implantados não apenas no açúcar e no etanol, mas também na agricultura brasileira em geral", disse o cofundador da NaturAll Carbon.

Em resposta, Leducq explicou que as suas preocupações não se referiam à qualidade da agricultura brasileira, mas sobre a disparidade nos padrões ambientais e sociais entre a UE e os países do Mercosul, incluindo o Brasil. "Embora a agricultura brasileira cumpra suas regulamentações locais, elas não estão alinhadas com as normas exigentes e caras exigidas para a agricultura da UE e da França", escreveu ele.

Nota oficial da Tereos sobre posicionamento do CEO Global

A respeito da declaração de seu CEO global sobre o acordo União Europeia-Mercosul, a Tereos esclarece que o comentário se refere exclusivamente à necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre as diferenças regulatórias que impactam a competitividade econômica entre os dois blocos comerciais. Sob nenhuma hipótese trata-se de um questionamento à qualidade dos produtos ou comprometimento do Brasil e do Mercosul com práticas sustentáveis.

O Grupo Tereos tem orgulho de sua presença mundial e de suas operações no Brasil, onde atua há mais de 24 anos no processamento de matérias-primas vegetais. Mais de 60% de sua produção total no país é exportada, respaldada por rigorosas certificações internacionais de qualidade e sustentabilidade socioambiental.

A empresa segue comprometida com o respeito às normas e legislações locais das regiões onde atua e acompanha atentamente as discussões sobre o tema.

