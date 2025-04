Caviar 'barato'? Indústria teme 'invasão' de produção da China

Um movimento nos restaurantes de luxo tem chamado a atenção de especialistas: o caviar ficou mais barato? Em parte, sim, mas vale uma explicação mais detalhada.

Segundo reportagem da Bloomberg, a percepção dos clientes sobre o caviar como um luxo que vale a pena gastar se manteve notavelmente resiliente por mais de um século, mas o custo de atacado do caviar —especificamente, as ovas de esturjão— caiu consideravelmente nos últimos anos.

O caviar russo, que representa uma pequena porcentagem do fornecimento global, está sob sanções dos EUA desde a guerra da Ucrânia, em 2022. Hoje, a maior parte do caviar importado pelos EUA é cultivado na China, onde os baixos custos de mão de obra, abundância de água e apoio governamental ajudaram a reduzir os preços.

O preço médio de um quilo de caviar importado nos EUA era de cerca de US$ 240 (R$ 1.412) em 2020, abaixo dos cerca de US$ 440 (R$ 2.589) em 2014, segundo o Observatório Europeu do Mercado de Produtos da Pesca e Aquicultura.

A China tem enfrentado escândalos de segurança alimentar nos últimos anos, assim como acusações de praticar competição ilegal (com preços artificiais). Importadores disseram à Bloomberg que isso manchou a percepção pública da indústria de caviar.

De acordo com a reportagem, chefs citaram preços de atacado (incluindo margens dos importadores) de US$ 500 (R$ 2.943) a US$ 1.500 (R$ 8.829) por quilo. Varejistas dizem que pode chegar a US$ 400.

Barato na teoria, mas caro na prática

Se o caviar está mais barato agora, por que os clientes seguem pagando caro? Parte dos consumidores ainda o percebem como um luxo. Apesar da ascensão do caviar chinês, ao vender diretamente para os clientes, muitos importadores ainda preferem não especificar o país de origem, muito menos a China.

Os preços do menu permanecem altos não apenas porque os comerciantes ainda obtêm boas margens, mas porque —como em todas as coisas de luxo— o preço é o ponto.

Mesmo assim, a fase do caviar de alta qualidade "acessível" pode mudar em breve à medida que tarifas sobre a China atinjam os importadores. Isso ao mesmo tempo que a indústria chinesa ameaça empurrar o fornecimento de caviar de médio porte mais do que o mercado pode suportar.