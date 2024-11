Brasil e pecuaristas rechaçam anúncio do Carrefour de não comprar carne do Mercosul

Após o anúncio do CEO global do Carrefour na França, Alexandre Bompard, de que a rede de supermercados não comprará nem comercializará carne de países do Mercosul, o governo brasileiro e entidades do setor pecuário reagiram com críticas, classificando a decisão como protecionista.

O posicionamento ocorre em meio a protestos de agricultores franceses contra a importação de produtos do Mercosul e a possível aprovação do Acordo Mercosul-União Europeia (UE).

Em uma publicação na rede social X, nesta quarta-feira, 20, Bompard afirmou que a medida atende à “consternação e indignação” dos agricultores franceses em relação ao tratado.

Na mesma noite, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou que a posição do CEO representa “um movimento orquestrado por parte de empresas francesas para dificultar a formalização do Acordo Mercosul-União Europeia”.

Em 2023, o Brasil respondeu por 27% das importações de carne bovina da União Europeia fora do bloco, enquanto o Mercosul, somado, alcançou mais de 55%.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) criticou a decisão, afirmando que “o posicionamento vai contra os princípios do livre mercado e é contraditório, vindo de uma empresa que opera cerca de 1.200 lojas no Brasil”.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa os setores de carne suína e de frango, também rejeitou a iniciativa, reforçando que a argumentação utilizada “é claramente protecionista e reflete uma visão errônea de produtores locais”.

Por outro lado, o Carrefour França esclareceu que o anúncio do CEO não afeta suas operações no Brasil nem nos demais integrantes do Mercosul. Além disso, a medida se aplica apenas às lojas na França.

"Todos os outros países onde o Grupo Carrefour opera, incluindo Brasil e Argentina, continuam a operar sem qualquer alteração e podem continuar adquirindo carne do Mercosul. Nos outros países, onde há o modelo de franquia, também não há mudanças", afirmou em nota.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Protestos na França

Nesta semana, agricultores franceses realizaram protestos contra a assinatura do acordo, alegando que enfrentam altas taxas e não obtêm retornos comerciais justos, enquanto produtos latino-americanos são oferecidos a preços mais baixos.

As manifestações ocorreram nos últimos dois dias, paralelamente à Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, que contou com a participação do presidente francês Emmanuel Macron.

Embora o tema estivesse na agenda, nenhum avanço significativo foi registrado em relação ao Acordo UE-Mercosul. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, a assinatura do tratado está prevista para o encontro do bloco sul-americano em 6 de dezembro.

O presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores (FNSEA) da Franaça, Arnaud Rousseau, afirmou que a entidade rejeita “o aspecto agrícola” do acordo “como está redigido atualmente”, mas não esclareceu se a posição pode mudar com eventuais alterações no texto.

Rousseau reconheceu que outros setores econômicos podem se beneficiar do tratado, mas destacou que “no lado agrícola, isso não acontece. Hoje, a agricultura é a contrapartida, aquela que perde na França e na Europa”.

Além disso, Rousseau anunciou novas ações para a próxima semana, entre terça e quinta-feira, para denunciar os “obstáculos” enfrentados pela agricultura.“A partir da próxima semana, estaremos novamente no campo, junto com os Jovens Agricultores, para denunciar os entraves à agricultura e tudo o que hoje limita nossa atividade”, afirmou ele.