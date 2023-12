Brasil cria protocolo de carne com baixa emissão de carbono

Um novo protocolo, estipulado pela Embrapa, pretende validar a produção de carne com baixa emissão de carbono no Brasil.

Este primeiro protocolo desenvolvido no Brasil estabelece um conjunto de critérios e procedimentos auditáveis e certificáveis que garantem a redução das emissões de gases de efeito estufa pelo sistema produtivo da bovinocultura de corte. Quem atende os critérios consegue a obtenção de um selo para a carne – um diferencial para agradar o consumidor que quer optar por um produto com atributos de descarbonização no supermercado.

Dados obtidos pela Embrapa no projeto piloto mostram que com um manejo adequado do sistema de produção pecuária é possível ter 125% mais animais por hectare e um peso abatido por hectare 163% superior ao manejo convencional. Tudo isso, diz a instituição, garante a qualidade do produto final, a fixação de carbono no solo e o controle das emissões de metano.

O piloto foi conduzido na Unidade de Referência Tecnológica (URT) de pecuária de corte da Embrapa, localizada no Cerrado baiano, e os dados foram coletados por meio de avaliações de estoque de carbono, ganho de peso do gado, qualidade da carne e emissão de metano.

Os critérios presentes no Protocolo Carne Baixo Carbono (CBC) foram apresentados em outubro deste ano a produtores de gado. O objetivo é auxiliar os pecuaristas a situarem seus sistemas de produção diante desse novo modelo, mais eficiente tanto do ponto de vista produtivo quanto climático.

“Além de termos conseguido obter um maior ganho de peso [dos animais], emitimos menos carbono”, diz Roberto Giolo, da Embrapa Gado de Corte. “Todos os sistemas mais eficientes emitem menos carbono em qualquer lugar do planeta, e com a pecuária não é diferente.”

Diferente da Carne Carbono Neutro (CNN), padrão lançado em 2020, a Carne Baixo Carbono (CBC) não inclui o componente florestal - necessário para neutralizar as emissões de carbono dos sistemas CCN. Dessa forma, o protocolo CBC possibilita maior escalabilidade de seu sistema, diz a Embrapa, uma vez que apenas cerca de 2% das áreas de pastagem cultivadas no Brasil estão inseridas em sistemas de integração com componente florestal.

No sistema CBC, as emissões de metano dos animais são mitigadas pelo próprio processo produtivo, pela redução na idade do abate, melhoria da dieta dos animais e por meio do aumento do estoque de carbono no solo. Este último é resultante da adoção de boas práticas agropecuárias envolvendo recuperação e manejo sustentável das pastagens e sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP).

Segundo estimativas da Embrapa, o protocolo CBC deve ser disponibilizado em 2024. Para aderir à certificação, a propriedade deverá demonstrar, já na auditoria inicial, estar em conformidade com os 20 requisitos mínimos obrigatórios para a implantação do sistema, de um total de 67.