Brasil bate recorde de exportação de ovos

As exportações de ovos bateram recorde em fevereiro, quando atingiram cerca de 2 mil toneladas, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume exportado representou o ingresso de 3,1 milhões de dólares no país, resultado 50,6% superior ao de fevereiro de 2021.

Nos primeiros dois meses do ano, os embarques de ovos totalizaram 4,411 mil toneladas, volume 38,9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em receita, as exportações do bimestre alcançaram 6,2 milhões de dólares, número 51,4% maior do que o de fevereiro de 2021.

O principal destaque entre os países importadores foram os Emirados Árabes Unidos, que importaram 3,532 mil toneladas no primeiro bimestre, número 49,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Outros destaques foram Omã, com 273 toneladas (+0,6%), e Japão, com 100 toneladas (+13,1%).

“O setor de ovos tem buscado o mercado internacional para ampliar receitas e reduzir os impactos gerados pelos custos de produção”, diz Ricardo Santin, presidente da ABPA. “Além disso, o Brasil tem sido cada vez mais reconhecido como um fornecedor confiável em um cenário internacional impactado pela influenza viária”.