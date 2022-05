Bayer lança premiação para gestoras do agronegócio

A Bayer e a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) devem abrir as inscrições para o Prêmio Mulheres do Agro, destinado a gestoras que se destacam na linha de frente de propriedades agrícolas, na próxima segunda, dia 16. Criada em 2018, a premiação já reconheceu o trabalho de 36 agricultoras e pecuaristas que seguem boas práticas de sustentabilidade, aumento de eficiência na produção e gestão inovadora.

“Há uma interesse crescente das produtoras rurais em terem seu protagonismo no setor reconhecido”, diz Isabela Fagundes, Especialista de Comunicação Corporativa da Bayer Brasil. Entre a primeira edição do prêmio e a de 2021, houve um aumento de 83% nas inscrições, de acordo com a empresa. Este ano, é possível se inscrever até o dia 19 de agosto. A premiação deve ser realizada durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece em São Paulo nos dias 26 e 27 de outubro.

Produtoras rurais como Luciana Dalmagro, que se tornou a rainha do frango, Sônia Bonato, que administra uma fazenda de mais de 150 hectares em Goiás, são algumas das vencedoras de edições passadas. Ao lado de outras expoentes do setor, elas formam o time de embaixadoras do prêmio. “Elas trazem trajetórias inspiradoras e que são referência em gestão e sustentabilidade”, diz Gislaine Balbinot, gerente de comunicação da Abag.

Bayer bate recorde de lucro

Uma das maiores multinacionais do setor químico e farmacêutico, com forte presença no agro, a Bayer conquistou um lucro líquido de 3,29 bilhões de euros no primeiro trimestre, quase 60% a mais do que no mesmo período do ano passado. O resultado financeiro da área agrícola, a Crop Science, atingiram 8,45 bilhões de euros nos primeiros três meses do ano, resultado 21,6% superior ao obtido em igual período de 2021.

As principais conquistas foram proporcionadas pela área de herbicidas, com uma alta na receita de quase 60%, e fungicidas (aumento de 18,6%). O lucro operacional do segmento registrou um aumento de 50%. As perspectivas para o ano seguem positivas.

