Antúrio: o que é e como cuidar da planta

O antúrio, apesar do nome um pouco estranho, é uma planta bem conhecida e você provavelmente já viu muito dela por aí. Comum em jardins de prédios e grandes arranjos, o antúrio é uma planta delicada que nenhum paisagista descarta na hora de criar um ambiente com harmonia e cores vivas.

E a melhor parte é que o antúrio é uma planta fácil de se cuidar e ter em casa. Aqui, te contaremos tudo sobre ela, as melhores práticas para manter o antúrio saudável e deixar o espaço que você quer decorar com mais energia.

O que é antúrio?

O antúrio é uma espécie de planta da família Anthurium. Ela é facilmente reconhecida pela sua cor e formato. Chamada também de “planta coração”, o antúrio tem a coloração vermelha ou alaranjada e um formato que se assemelha a um coração, com uma haste amarela no centro.

Sua aparência é bem delicada e as cores da planta são tão vivas que muitas vezes podem ser confundidas com flores artificiais. O antúrio é super popular aqui no Brasil e não é à toa: originária das Américas, a planta também é comum no México e Argentina.

Como cuidar dessa planta?

O antúrio é considerado uma planta de baixa manutenção, ou seja, não existem grandes complicações para cuidar, além de se adaptar super bem tanto em ambientes externos, quanto internos. Mas uma dica é de ouro quando se fala do antúrio: iluminação é sempre bem-vinda.

Veja algumas orientações de cuidados para manter o seu antúrio saudável:

Como regar?

A rega do antúrio vai depender, é claro, do ambiente em que a planta se encontra. Como é uma planta tropical, ela se dá muito bem com água, gosta de umidade, principalmente se está em ambientes externos e com alta exposição solar.

O importante é sempre checar o solo, se ainda está úmido ou precisa de rega. O recomendado é molhar a planta entre três a quatro vezes por semana, sempre observando o solo e com atenção para não encharcá-lo.

Outro detalhe importante para se atentar é sobre realizar a rega apenas na terra, de maneira uniforme e, de preferência, sem molhar a folhagem colorida.

Antúrio gosta de sol?

O ideal é que a planta fique em uma temperatura entre 20ºC e 28ºC e, se estiver muito exposta ao sol, o cuidado deve ser dobrado com relação ao ressecamento do solo e da folhagem.

Se o seu vaso de antúrio não for fixo, prefira deixá-lo exposto ao sol nas primeiras horas da manhã, deixando-a na sombra pelo resto do dia, pois o sol muito forte pode ressecar a folha. Mas, se ela estiver em um jardim e o horário ápice do sol for inevitável, fique de olho na constância na rega.

Adubo para antúrio

Em relação a adubação do antúrio, geralmente a planta já é vendida com o substrato necessário e com as raízes já fixadas, então, o ideal é nutrir com fertilizantes de três em três meses para preservar a sua vitalidade e ficar ainda mais saudável.

Já para a adubação, o processo é bem simples e pode ser feito com um adubo super comum: o húmus de minhoca. Ele é ótimo para retenção de água na planta, além de ser rico em matéria orgânica com muitos nutrientes para o seu antúrio.

Leia também