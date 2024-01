Pitaya: o que é, como cultivar e curiosidades da fruta-do-dragão

A pitaia ou pitaya é uma fruta relativamente nova na vida da maior parte dos brasileiros, mas não para todos. Sua história se cruza com a tradição alimentícia de grande parte das pessoas que vivem no cerrado, local onde se encontra a espécie pitaya-vermelha (selenicereus setaceus Rizz) ou simplesmente, Pitaya do Cerrado.

O fruto é conhecido pelo mundo inteiro e tem variações em cada parte do globo. São aproximadamente 100 gêneros e 1.500 espécies nas Américas.

Neste texto, vamos falar sobre o que é esta fruta com tantos benefícios para a saúde e também explicar um pouco sobre cada uma das suas espécies.

O que é Pitaya (ou fruta-do-dragão)?

Conhecida popularmente como fruta do dragão, a pitaya tem ganhado espaço nas gôndolas do supermercado principalmente por seus nutrientes e baixa caloria.

Com a polpa grande e bonita, aliada aos benefícios alimentares, também virou uma das mais requisitadas frutas para aqueles que buscam cuidar do corpo e manter um estilo de vida saudável.

A pitaya possui escamas em sua casca, por isso recebe o nome de fruta do dragão. É uma fruta que prefere ambientes com clima tropical e subtropical, portanto, bem adaptada ao Brasil.

A pitaya possui uma série de benefícios, dentre eles:

É rica em vitamina C em sua polpa e em vitamina E em sua semente;

Promove um melhor funcionamento do intestino por ser rica em fibras;

Ajuda na prevenção de algumas doenças, como anemia e osteoporose, devido a sua grande fonte de vitaminas.

Como cultivar Pitaya

O cultivo da Pitaya depende principalmente da incidência de luz, umidade do ar e o clima do ambiente, que auxiliará na manutenção das condições ideais.

Em geral, as pitayas preferem temperaturas entre 16 e 28 graus, além de umidade do ar entre 30% e 50%, mesmo assim, a fruta apresenta grande resistência a fenômenos naturais, como geadas secas.

No Brasil, a espécie mais comum é a pitaya do cerrado. Ela tem casca vermelha e polpa branca, mas sua extração não vem de lá, a produção hoje em dia conta com estufas e monitoramento de suas condições, como luz, umidade e temperatura.

Variedades da Pitaya

Dentre as variedades de pitaya mais conhecidas, citamos três:

Pitaya vermelha

Conhecida cientificamente como Hylocereus polyrhizus, possui sua polpa vermelha e casca rosada.

Pitaya amarela

Academicamente conhecida por Hylocereus megalanthus, possui polpa branca e casca amarela.

Pitaya Branca

E por último, a espécie Hylocereus undatus, tem a polpa branca e casca rosada.

Plantio da pitaya

O plantio da pitaya pode ser feito durante todo o ano, mas seguindo as condições de cultivo exemplificadas acima. Normalmente, a sua propagação é feita manualmente, utilizando partes da planta para gerarem novas plantas da mesma família.

Quanto custa o Kg da Pitaya?

O quilo da Pitaia pode variar entre R$16 até R$32, isso dependerá do supermercado, feira ou hortifruti. Por ser uma fruta que está em alta entre os influenciadores fitness, o preço pode oscilar dependendo da região.

Benefícios da Pitaya

A pitaya tem uma série de benefícios devido a sua alta carga nutricional. O alimento é rico em ômega 3, presente nas sementes, é rico em fibras e portanto auxilia o funcionamento do intestino. Além de ajudar na prevenção de osteoporose e anemia, devido às vitaminas ferro, fósforo, vitaminas B, C e E.

Confira uma lista com os benefícios da Pitaya:

Rica em fibras;

Rica em ômega 3;

Conta com vitaminas B, C e E;

Rica em Fósforo e ferro.

