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Alta da soja reforça atenção do agronegócio a exportações, demanda e clima global

O agronegócio brasileiro vive um momento decisivo. Entenda o que está por trás da alta da soja e como ela impacta toda a cadeia produtiva

Alta da soja reforça atenção do agronegócio a exportações, demanda e clima global (Freepik)

Alta da soja reforça atenção do agronegócio a exportações, demanda e clima global (Freepik)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 25 de junho de 2026 às 12h07.

Última atualização em 25 de junho de 2026 às 12h13.

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A soja voltou ao centro das atenções do agronegócio brasileiro em 2026. Após um início de ano marcado por expectativas de oferta abundante e pressão sobre os preços, o mercado passou a identificar sinais de sustentação nas cotações, impulsionados pelo ritmo das exportações, pela demanda internacional e pelas incertezas em torno da produção de outros grandes fornecedores globais.

O movimento ocorre em momento estratégico. O Brasil consolidou sua posição como principal exportador mundial de soja e colheu mais uma safra recorde, ampliando sua relevância no abastecimento global de alimentos, rações e biocombustíveis. Para empresários do setor, compreender os fatores que influenciam os preços da commodity tornou-se essencial para decisões de comercialização, logística, armazenamento e planejamento financeiro.

O que explica a alta da soja?

A formação dos preços resulta de uma combinação de fatores locais e internacionais. Em 2026, os principais elementos monitorados pelo mercado são o forte desempenho das exportações brasileiras, a demanda chinesa e as condições climáticas nas principais regiões produtoras do mundo.

Pesquisadores do Cepea apontam que a demanda aquecida, tanto no mercado externo quanto na indústria doméstica, tem sustentado os negócios mesmo diante de uma produção recorde.

No SuperAgro 2026, lideranças e especialistas debatem as tendências que vão moldar o setor nos próximos anos. Inscrições gratuitas e abertas. Participe do SuperAgro 2026. 

Impactos para toda a cadeia

A alta da soja não afeta apenas produtores rurais. Tradings, cooperativas, transportadoras, operadores portuários, indústrias de esmagamento e fornecedores de insumos acompanham de perto os movimentos do mercado. O aumento das exportações amplia a demanda por transporte e operações portuárias, enquanto a indústria de processamento monitora o equilíbrio entre disponibilidade de matéria-prima e os preços do farelo e do óleo de soja.

Segundo projeções da Anec, o Brasil deve encerrar o primeiro semestre de 2026 com exportações superiores às do mesmo período do ano anterior — reforçando a importância da commodity para a balança comercial brasileira.

SuperAgro 2026 debate os desafios e oportunidades do setor

O movimento de alta da soja ilustra a crescente complexidade do agronegócio moderno. Em um ambiente cada vez mais influenciado por geopolítica, clima, tecnologia e inteligência de mercado, a tomada de decisão exige acompanhamento constante de indicadores e tendências.

É esse cenário que estará no centro das discussões do SuperAgro 2026, evento promovido pela EXAME, que reúne lideranças empresariais, especialistas e executivos para debater competitividade, inovação, sustentabilidade e perspectivas para as cadeias produtivas do país.

As inscrições para participação gratuita já estão abertas. Garanta sua vaga: SuperAgro 2026.

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