SuperAgro 2026 chega a São Paulo para debater o futuro do agronegócio

Após uma edição marcante em Campo Grande (MS), o SuperAgro 2026 organizado pela Exame chega a São Paulo e, com ele, a promessa de aprofundar ainda mais as discussões que têm colocado o agronegócio brasileiro no centro da agenda econômica nacional.

O SuperAgro 2025 consolidou esse espaço como referência estratégica para o setor. Ao reunir líderes empresariais, produtores rurais, representantes do poder público e especialistas, o evento trouxe para o debate temas como biocombustíveis, energias renováveis, inteligência artificial no campo e perspectivas de investimento.

Agora, o olhar se volta para a próxima edição — e o cenário é ainda mais desafiador e cheio de oportunidades.

Um novo palco para novas respostas

A 6ª edição do SuperAgro terá como sede a maior metrópole do país: São Paulo. Um dos principais centros financeiros e de negócios da América Latina, irá reunir lideranças do agro com o objetivo de ampliar o diálogo entre o campo e os mercados, entre a produção e o capital.

O SuperAgro 2026 chega em um momento em que o agronegócio brasileiro precisa responder a perguntas cada vez mais urgentes: como se posicionar em um cenário global marcado por instabilidade geopolítica e mudanças no comércio internacional? Quais oportunidades emergem nesse contexto e como capturá-las? De que forma inovação, bioenergia, sustentabilidade e conectividade podem impulsionar uma nova etapa de crescimento para o setor?

Os temas que vão nortear o debate

Se o SuperAgro 2025 deixou claro que o agro brasileiro está em constante evolução, o de 2026 deve avançar ainda mais nas respostas. Especialistas e líderes se reunirão para discutir os caminhos que irão moldar o futuro do campo nos próximos anos, com destaque para:

A inserção do agronegócio em cadeias produtivas globais cada vez mais exigentes em critérios ESG ;

O potencial da bioenergia e dos biocombustíveis como vetores de competitividade e sustentabilidade;

O uso de inteligência artificial , automação e agricultura de precisão para ampliar eficiência e reduzir perdas;

As perspectivas de investimento e exportação em um ambiente econômico volátil.

O SuperAgro é um espaço referência de construção coletiva onde o conhecimento compartilhado se transforma em estratégia e os desafios do presente encontram direção.

REGISTRE SEU INTERESSE PARA A 6ª EDIÇÃO DO EXAME SUPERAGRO 2026