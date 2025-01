Agro de São Paulo cresce 5,8% em 2024 e bate recorde de US$ 25 bilhões em superávit

O agronegócio de São Paulo registrou um crescimento de 5,8% em 2024, alcançando de US$ 25 bilhões de superávit, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado, divulgados nesta segunda-feira, 13, pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

De acordo com a pasta, o setor exportou um total de US$ 30,64 bilhões, um aumento de 6,8% em relação a 2023. Por outro lado, as importações somaram US$ 5,65 bilhões, com crescimento de 11,9% no período.

As exportações do agronegócio paulista representaram 43,2% do total embarcado pelo estado, enquanto as importações setoriais corresponderam a 7,4%.

Na balança comercial, os embarques de São Paulo, excluindo o agronegócio, somaram US$ 40,27 bilhões em 2024, enquanto as importações chegaram a US$ 70,19 bilhões, resultando em um déficit comercial de US$ 29,92 bilhões.

Segundo a Secretaria de Agricultura, o déficit no comércio exterior paulista seria ainda maior sem o desempenho positivo do agronegócio, que continua a ser um pilar importante para a balança comercial do estado.

De acordo com o secretário Guilherme Piai, em 2025 o estado de São Paulo deve se consolidar como a maior potência agroambiental do país. No radar, segundo Piai, está o pedido de R$ 1 bilhão em financiamento ao Banco Mundial para o programa "Microbacias III", que será analisado pela Comissão de Financiamento Externo (Cofiex).

"O governo paulista investirá mais ainda em políticas públicas, como irrigação, crédito e seguro rural, regularização ambiental e fundiária, incentivando a produção de alimentos para abastecer o País e preços competitivos no mercado internacional", afirma Piai.

Produtos exportados pelo agro de São Paulo

As exportações do agronegócio de São Paulo em 2024 foram lideradas pelo complexo sucroalcooleiro, que representou 40,1% do total, com receitas de R$ 74,16 bilhões. O açúcar foi o principal produto do setor, correspondendo a 93% desse valor, enquanto o etanol contribuiu com 7%.

O segmento de carnes ocupou a segunda posição, com 11,6% de participação e exportações totalizando R$ 21,52 bilhões, sendo a carne bovina responsável por 84,2% do montante.

Na terceira colocação, os produtos florestais responderam por 10,2% das exportações, com R$ 18,93 bilhões em receitas — a celulose destacou-se, representando 54,9% do setor, seguida pelo papel, com 37,4%.

O grupo de sucos alcançou 9,6% de participação, somando R$ 17,78 bilhões, com o suco de laranja dominando o segmento e representando 98,1% das exportações.

O complexo soja respondeu por 7,4% do total, com R$ 13,68 bilhões, sendo a soja em grão responsável por 78,9% do valor exportado.

Tradicionalmente relevante, o grupo de café ocupou a sexta posição, com vendas totais de R$ 7,71 bilhões. Deste valor, 71% corresponderam ao café verde, enquanto 24,8% foram de café solúvel — os cinco principais grupos de produtos representaram 78,9% das exportações setoriais paulistas.