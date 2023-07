Agenda do agro: o que acontece no setor de segunda a sexta-feira

Dados da produção de grãos no Mato Grosso e Paraná, o balanço da comercialização dos alimentos hortifruti no país e o progresso da safra dos Estados Unidos são alguns dos acontecimentos desta semana que se inicia. Confira abaixo o que deve movimentar o agronegócio entre 17 e 21 de julho.

Segunda-feira (17/07)

– O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, através da Secretaria de Comércio Exterior (MDIC) divulga dados da Balança Comercial com a preliminar parcial de julho/2023 entre 15h e 15h30.

– A Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) 10 de julho, às 8h.

– O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulga os custos de produção da soja, milho e algodão no Mato Grosso, às 16h.

– O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publica juntamente com o Serviço de Pesquisa Econômica o relatório com as estatísticas sobre grãos para ração.

– O Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas (USDA) mostra o relatório com o progresso de plantio, frutificação e colheita às 16h.

Terça-feira (18/07)

– A Unifrango promove o 10º Encontro Avícola e Empresarial Unifrango, em Maringá (PR).

– O Departamento de Economia Rural (Deral), parte da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, apresenta na parte da manhã os dados das lavouras no estado.

– O Federal Reserve System, Banco Central dos Estados Unidos, discute os Riscos Climáticos na National Fair Housing Alliance, às 10h.

Quarta-feira (19/07)

– Abertura da 19ª edição da Insectshow & Bioinsumos, voltada ao manejo de pragas à cana-de-açúcar, em Ribeirão Preto (SP), às 08h40.

– O Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) traz o Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC), às 6h.

Quinta-feira (20/07)

– A Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA) transmite a live 'O Judiciário e o Agro: processo de fiscalização, autuação e imposição de multas', às 16h.

–A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ascar) do Rio Grande do Sul disponibiliza os dados sobre o desenvolvimento das lavouras no estado na parte da tarde.

– A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio do seu canal oficial do Youtube, apresenta os resultados do 7º Boletim Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros nas Centrais de Abastecimento (Ceasas), entre 09 h e 10h.

– A Bolsa de Cereais de Buenos Aires publica as Perspectivas Agrícolas Semanais de 2023, às 15h.

Sexta-feira (21/07)

– O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) expõe o Informe de Colheita do Milho e o Informe de Colheita do Algodão, às 15 h.

– O Banco Central exibe o Boletim Focus com estatísticas do mercado aberto, divulgação de dados, às 10h.

– A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos publica o relatório Trigo: Posições líquidas de especuladores, às 17h30.