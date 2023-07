Açúcar recua com perspectivas melhores de safra no Brasil e Índia

Perspectivas melhores de safra nos dois principais exportadores de açúcar levaram os investidores a reduzirem suas apostas na alta de preço para o menor nível em oito meses.

Os contratos futuros de açúcar bruto estão sendo negociados cerca de 10% abaixo da máxima de 11 anos alcançada em abril, com a produção no Brasil, maior exportador, à frente do ritmo da safra passada.

Além disso, as monções na Índia atingiram mais áreas de cultivo, aliviando preocupações com calor e seca. A corretora Czarnikow disse que os reservatórios do país devem se encher rapidamente, ajudando a compensar chuvas abaixo da média em junho.

Investimentos

Os investidores reduziram sua posição comprada líquida em contratos futuros de açúcar negociados em Nova York em 4,6% na semana até 11 de julho, segundo dados da Commodity Futures Trading Commission, que regula o mercado de derivativos americano.

“Há alguma preocupação com as chuvas em Karnataka e Maharashtra, mas não estamos muito preocupados nesta fase com o impacto na produção de açúcar”, disse o analista Ben Seed, da Czarnikow, referindo-se à Índia. “A umidade do solo de meados de julho já está significativamente melhor do que em anos ruins anteriores, como 2015.”

Os futuros de açúcar bruto para outubro afundaram até 2,8% nesta segunda-feira em Nova York, para 23,64 centavos de dólar a libra-peso. Mas os preços ainda permanecem historicamente altos e ameaças de oferta podem aumentar os custos para os consumidores.

O café arábica avançou 3%.