3tentos compra Grão Pará Bioenergia — e vai produzir etanol de milho

Na esteira dos biocombustíveis, a 3tentos — empresa que atua no varejo, na comercialização e na indústria de grãos — anunciou nesta quarta-feira, 3, a aquisição da Grão Pará Bioenergia, com foco na produção de etanol de milho e DDG, um coproduto do biocombustível — o investimento total é estimado em R$ 1.15 bilhão

Segundo a empresa, a conclusão do projeto está prevista para o segundo semestre de 2028. Diariamente, a planta terá capacidade de processar 2,1 mil toneladas de milho e produzir 935 m³ de etanol. Além disso, 587 toneladas de DDGS e 37 toneladas de óleo.

"A operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes e de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)", disse a empresa em fato relevante.

Com a aquisição, a 3tentos projeta alcançar R$ 50 bilhões em receita líquida até 2032, o que representa um crescimento anual médio de 18,6%.

A incursão da companhia no setor de biocombustíveis não é inédita. Em 2024, a 3tentos anunciou iniciativas para produzir etanol a partir de sorgo e biodiesel de canola, nos estados do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul.

A empresa busca capturar o bom momento da produção de etanol no país, especialmente o derivado do milho. O Brasil figura entre os maiores produtores globais, com 36 bilhões de litros anuais — sendo 72% provenientes da cana-de-açúcar e 28% do milho, segundo a União Nacional do Etanol de Milho, a Unem.

Atualmente, o país conta com 25 plantas de etanol de milho em operação, 18 em construção e 19 em fase de projeto. Somadas, poderão elevar a capacidade instalada para 24,7 bilhões de litros até 2034, processando 56,6 milhões de toneladas do grão, de acordo com estimativas da consultoria agrícola Datagro.

O crescimento tem sido acelerado: a produção saltou de 2,6 bilhões de litros na safra 2020/2021 para patamares quase quatro vezes maiores em poucos anos.

Além disso, desde agosto, está em vigor a Lei Combustível do Futuro, que amplia os percentuais de mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. A legislação aumenta a previsibilidade regulatória e estimula a expansão da cadeia de combustíveis limpos.

Planos para 2026

A companhia também anunciou a abertura de novas lojas para venda de insumos e originação de grãos no Pará. Além do estado, a 3tentos planeja avançar para Tocantins, Goiás e Minas Gerais — regiões próximas ao Vale do Araguaia.

A empresa também projetou um salto relevante no volume de grãos e na produção do complexo soja para 2026. A originação total deve aumentar de 6,1 milhões de toneladas em 2025 para 6,9 milhões em 2026, impulsionada principalmente pelo avanço na oferta de soja e canola.

A soja, principal produto da casa, deve crescer de 4,105 milhões para 4,8 milhões de toneladas. Milho e sorgo, por sua vez, mostram expansão moderada, saindo de 1,4 milhão para 1,5 milhão de toneladas.

No trigo, a expectativa é de leve recuo — de 500 mil para 460 mil toneladas — enquanto a canola mais que dobra, passando de 80 mil para 166 mil toneladas.

No complexo soja, todas as frentes devem avançar. A originação acompanha o aumento da safra, enquanto o processamento sobe de 2,56 milhões para 3,091 milhões de toneladas, ampliando a produção de derivados industriais.

Entre os derivados, o farelo de soja desponta como o principal vetor de crescimento: deve alcançar 2,443 milhões de toneladas em 2026, ante 1,865 milhão no ano anterior. Já a produção combinada de óleo de soja e/ou biodiesel deve subir de 680 mil para 911 mil toneladas.

As estimativas da Conab indicam que a produção de grãos do Brasil em 2025/26 deve superar o recorde da temporada anterior, atingindo 355 milhões de toneladas. Desse total, 178 milhões de toneladas devem ser de soja. Para o milho, a projeção é de 139 milhões de toneladas.