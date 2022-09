ZOOMtecnologia lança indústria de TI de alta tecnologia para fortalecer o setor

A ZOOMtecnologia, umas das primeiras empresas a atuar com cloud networking no país, anuncia o lançamento de sua indústria de TI de alta tecnologia, que integra equipamentos voltados para empresas e órgãos governamentais do Brasil e da América Latina.

A organização foi, inclusive, premiada pela revista EXAME e ficou em oitavo lugar, apresentando 151% de crescimento na categoria de Negócios em Expansão com faturamento de R$ 30 milhões a R$ 150 milhões.

A análise desenvolvida em parceria entre o BTG Pactual e a PwC Brasil, listou 205 companhias brasileiras com a maior expansão de receita no período de 2020 a 2021.

Com jornada iniciada há quase duas décadas, a ZOOMtecnologia promove o crescimento e a integração de clientes, colaboradores e parceiros através de soluções tecnológicas inovadoras ao mercado.

Fábrica de primeiro mundo

A fábrica do grupo leva o nome de ZOOMindustry e é composta de instalações de primeiro mundo, com capacidade de produção de equipamentos para data center, networking, softwares e dispositivos avançados. A empresa já está certificada com ISO9001 e ISO14001, garantindo o mais alto nível de qualidade em relação às opções atuais do segmento.

Com foco em integração de projetos de infraestrutura para TIC, soluções inteligentes para data center e conectividade, a ZOOMtecnologia se mantém em constante expansão. Suas iniciativas revelaram um crescimento de mais de 1.600% na receita nos últimos cinco anos, gerando mais de 300 empregos diretos e atendimento de mais de 5 mil clientes.

Parceria com a Huawei

Outro destaque na trajetória da organização é a parceria de quase dez anos com o gigante chinês Huawei. Como parceiros de valor agregado (do acrônimo em inglês, “VAP” ─ Value Added Partner), a empresa está entre as maiores parceiras da marca no Brasil. Em maio deste ano, foi realizado em Medellín, Colômbia, o Huawei Latam Eco-Partner Summit 2022, e dentre grandes marcas premiadas, a ZOOMtecnologia foi reconhecida como a melhor da América Latina para soluções de armazenamento de dados (storage).

Agora, a meta da ZOOMtecnologia é vencer dentro da América Latina até 2024, possibilitando que a indústria brasileira se torne referência no continente.

“No mercado de tecnologia, quando o assunto é a indústria nacional, vem em mente as marcas atuais com produtos mais simples e foco em custo-benefício. Viemos para mudar esse conceito, e a qualidade é nosso pilar fundamental. Nossos clientes estão validando nossos produtos e o feedback tem sido incrível!”, explica Nilton Júnior, CEO da ZOOMtecnologia. Clique aqui para acompanhar observar de perto esse processo.