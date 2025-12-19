Tecnologia

YouTube passa por interrupção de serviços em todo o mundo

Plataforma da Alphabet apresentou erros de servidor na manhã de sexta-feira; empresa não comentou causa do problema

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14h08.

Última atualização em 19 de dezembro de 2025 às 14h11.

O YouTube voltou a operar normalmente nesta sexta-feira, 19, após interrupção breve que negou acesso a milhares de usuários em todo o mundo, segundo dados do Downdetector.com.

No pico da instabilidade, por volta das 6h57 (horário de Brasília), o site de monitoramento registrou cerca de 10.800 relatos de problemas. Às 11h (horário de Brasília), o número havia caído para aproximadamente 200 ocorrências.

Usuários reportaram mensagens de erro 502, indicativo típico de problemas nos servidores. A falha afetou principalmente o site da plataforma — o aplicativo móvel continuou funcionando normalmente.

Os erros foram registrados em diferentes países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Espanha e Japão,

Esta foi a segunda interrupção significativa do YouTube em 2025. Em outubro, mais de 800 mil usuários reportaram problemas para acessar a plataforma em falha que também atingiu outros serviços do Google.

