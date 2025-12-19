YouTube passa por interrupção de serviços em todo o mundo

O YouTube voltou a operar normalmente nesta sexta-feira, 19, após interrupção breve que negou acesso a milhares de usuários em todo o mundo, segundo dados do Downdetector.com.

No pico da instabilidade, por volta das 6h57 (horário de Brasília), o site de monitoramento registrou cerca de 10.800 relatos de problemas. Às 11h (horário de Brasília), o número havia caído para aproximadamente 200 ocorrências.

Usuários reportaram mensagens de erro 502, indicativo típico de problemas nos servidores. A falha afetou principalmente o site da plataforma — o aplicativo móvel continuou funcionando normalmente.

Os erros foram registrados em diferentes países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Espanha e Japão,

Esta foi a segunda interrupção significativa do YouTube em 2025. Em outubro, mais de 800 mil usuários reportaram problemas para acessar a plataforma em falha que também atingiu outros serviços do Google.