'Carros voadores' dão um passo decisivo com novas regras de segurança nos EUA

A indústria de 'carros voadores' nos Estados Unidos avançou mais um passo com a divulgação de regras definitivas de segurança pela Administração Federal de Aviação (FAA), aproximando empresas como Joby Aviation e Archer Aviation da tão aguardada estreia comercial. As novas diretrizes, divulgadas nesta terça-feira, 22, cobrem requisitos para treinamento de pilotos e operações das aeronaves, oferecendo a clareza necessária para que essas empresas comecem a operar comercialmente já no final do próximo ano.

Michael Whitaker, chefe da FAA, afirmou, para a Bloomberg, que as novas regras foram desenhadas para serem flexíveis. A FAA complementou, em comunicado oficial, que os regulamentos são a "peça final do quebra-cabeça para a introdução segura dessas aeronaves no futuro próximo". Essa novidade foi bem recebida pelos investidores, fazendo com que as ações da Joby subissem 12%, enquanto as da Archer tiveram alta de 6,4%.

Expansão dos 'carros voadores'

As empresas Joby e Archer estão apostando que seus 'carros voadores' movidos a bateria, também conhecidos como aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), revolucionarão o setor de transporte aéreo, reduzindo significativamente os tempos de deslocamento em áreas urbanas congestionadas. No entanto, essas empresas ainda aguardam a certificação da FAA para suas aeronaves.

JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby, comentou que as novas regulações garantirão que os EUA mantenham uma posição de liderança no desenvolvimento e adoção de voos limpos. O avanço das regulamentações não é apenas um marco para as empresas, mas também destaca o crescente interesse global no setor.

Interesse global

O setor de táxis aéreos tem atraído investimentos de grandes players da indústria de transporte tradicional. No início de outubro, a Toyota anunciou um aumento de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) em seu investimento na Joby, elevando sua participação total para US$ 894 milhões (R$ 5,1 bilhões). A Delta também é investidora da Joby, com planos de transportar passageiros para aeroportos em Nova York e Los Angeles por meio dos 'carros voadores'.

A Archer, por sua vez, tem como maior acionista a Stellantis NV, fabricante europeia de automóveis que controla marcas como Chrysler e Fiat. Com o apoio de investidores de peso, ambas as empresas estão em busca de revolucionar o transporte aéreo urbano.

O que dizem as novas regras

De acordo com a FAA, os "powered lift" — como são chamadas essas novas aeronaves — são a primeira nova categoria civil de aviação a ser introduzida desde os helicópteros, na década de 1940. As operações potenciais dessas aeronaves incluem 'carros voadores', serviços de entrega de carga e até mesmo ambulâncias aéreas.

As empresas de táxis aéreos haviam solicitado ajustes no pacote final de regras após uma versão preliminar ter sido proposta em 2023. Uma das mudanças incluiu a permissão para que o treinamento de voo seja feito em aeronaves com apenas um conjunto de controles. Na versão anterior, era exigido que as aeronaves tivessem controles duplos, o que, segundo a indústria, teria forçado as empresas a desenvolverem um modelo distinto apenas para fins de treinamento, encarecendo e atrasando o processo.

Mobilidade aérea

A FAA acredita que o futuro da mobilidade aérea incluirá uma ampla gama de usos para as aeronaves eVTOL, desde o transporte de passageiros até a logística de cargas. Com as novas regras, empresas como Joby e Archer estão otimistas em relação à obtenção de certificações necessárias e ao início das operações comerciais de táxis aéreos.

A Joby, que já expandiu sua presença em diversos mercados, recebeu um impulso adicional com o aumento da demanda global por soluções de transporte limpo e eficiente. As aeronaves eVTOL prometem reduzir significativamente o tempo de deslocamento em cidades com grande tráfego, como Nova York e Los Angeles, transformando a maneira como as pessoas se movem nas áreas urbanas.

Embora as aeronaves ainda precisem passar por rigorosos testes e certificações para garantir sua segurança, o futuro dos 'carros voadores' está cada vez mais próximo. A expectativa é que, com o avanço das regulamentações, os primeiros voos comerciais possam acontecer já no final de 2024, marcando o início de uma nova era na aviação.